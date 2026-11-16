В МГКЛ заявили о попытках дестабилизировать бизнес группы

В МГКЛ зафиксировали одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальную биржевую волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз. В компании считают, что все это может указывать на попытки спланированной дестабилизации бизнеса группы. Эмитент намерен обратится в надзорные и правоохранительные органы.