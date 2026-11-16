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В МГКЛ заявили о попытках дестабилизировать бизнес группы

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Руководство ПАО «МГКЛ» не стало исключать, что ситуация в компании может быть связана с внешним давлением, имеющим признаки рейдерского захвата. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В МГКЛ зафиксировали одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальную биржевую волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз. В компании считают, что все это может указывать на попытки спланированной дестабилизации бизнеса группы. Эмитент намерен обратится в надзорные и правоохранительные органы.

«Группа МГКЛ продолжает работать и обслуживать клиентов. Розничная сеть, клиентские сервисы и основные бизнес-процессы функционируют. Менеджмент и совет директоров ПАО «МГКЛ» сохраняют контроль над деятельностью группы и принимают все необходимые меры для защиты активов и законных интересов акционеров, кредиторов и клиентов», – отметили в компании.

ПАО подтвердило факт неисполнения обязательств по выплате купонного дохода по облигациям. МГКЛ обязался разработать и представить инвесторам программу реструктуризации задолженности не позднее, чем через два месяца.

16 ноября МГКЛ допустил дефолт по облигациям серии 001P-07. Эмитент не выплатил купон на сумму 24,66 млн руб. Кроме того, у эмитента еще по четырем выпускам – технические дефолты.

С 5 ноября девять выпусков облигаций МГКЛ включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Все бумаги находятся в третьем уровне листинга и предназначены для квалифицированных инвесторов. 2 ноября НРА понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня C|ru|, сохранив статус «под наблюдением».

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