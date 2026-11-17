За 10 месяцев показатель стал ниже на 28,6% год к году – 25,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 7% в октябре и 14,3% с начала года. Выручка в октябре снизилась всего на 0,3%, а за 10 месяцев – на 9,7%. Банк получил 7,6 млрд руб. и 73,2 млрд руб. выручки соответственно.