Прибыль банка «Санкт-Петербург» в октябре упала на 40%
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» в октябре по РСБУ составила 1,3 млрд руб., что на 40% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте кредитной организации.
За 10 месяцев показатель стал ниже на 28,6% год к году – 25,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 7% в октябре и 14,3% с начала года. Выручка в октябре снизилась всего на 0,3%, а за 10 месяцев – на 9,7%. Банк получил 7,6 млрд руб. и 73,2 млрд руб. выручки соответственно.
На 1 ноября кредитный портфель до вычета резервов составил 1,01 трлн руб. (+7,6%). Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 6,3% и составил 782,5 млрд руб. Розничный кредитный портфель увеличился на 12,3% до 226,5 млрд руб. Уровень просроченной задолженности составил 1,3% (-0,3 п. п.). Средства клиентов составили 956,3 млрд руб. (+9,4% по сравнению с 1 января).
Выручка банка «Санкт-Петербург» за девять месяцев по РСБУ составила 65,6 млрд руб., что на 10,7% меньше год к году. Чистая прибыль за период составила 29,2 млрд руб. Показатель снизился на 33,7% в сравнении с результатом за девять месяцев 2025 г. Рентабельность капитала (ROE) составила 14,8%.
14 октября банк погасил 6,25 млн обыкновенных акций в рамках решения акционеров от 25 сентября. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4% – с 445,4 млн до 439,1 млн.