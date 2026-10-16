Выручка банка «Санкт-Петербург» снизилась на 10,7% за девять месяцев

На 1 октября кредитный портфель до вычета резервов составил 982,5 млрд руб. (+4,7% по сравнению с 1 января). Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 10,9% и составил 223,6 млрд руб. Акционерный капитал чуть вырос – до 223,4 млрд руб. (+4,1%). Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ, на 1 октября составил 201,9 млрд руб. (-0,3%).