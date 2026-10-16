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Выручка банка «Санкт-Петербург» снизилась на 10,7% за девять месяцев

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Выручка банка «Санкт-Петербург» за девять месяцев по РСБУ составила 65,6 млрд руб., что на 10,7% меньше год к году. Финансовые результаты опубликованы в ленте раскрытия корпоративной информации.

Чистая прибыль за период составила 29,2 млрд руб. Показатель снизился на 33,7% в сравнении с результатом за девять месяцев 2025 г. Рентабельность капитала (ROE) составила 14,8%. Чистый процентный доход снизился до 53 млрд руб. (-7,3% год к году), чистый комиссионный доход вырос до 9,2 млрд руб. (+5,8%).

На 1 октября кредитный портфель до вычета резервов составил 982,5 млрд руб. (+4,7% по сравнению с 1 января). Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 10,9% и составил 223,6 млрд руб. Акционерный капитал чуть вырос – до 223,4 млрд руб. (+4,1%). Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ, на 1 октября составил 201,9 млрд руб. (-0,3%).

Банк «Санкт-Петербург» погасил 6,25 млн обыкновенных акций в рамках решения акционеров от 25 сентября. В результате общее количество обыкновенных акций сократится на 1,4% – с 445,4 млн до 439,1 млн. Таким образом кредитная организация уменьшит уставный капитал.

Тогда же акционеры утвердили размер дивидендов за первое полугодие – 19,17 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 на привилегированную.

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