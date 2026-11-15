Силы ПВО за сутки сбили 1065 украинских БПЛА и три авиабомбы

В ночь на 15 ноября под удар Вооруженных сил РФ попала электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области. Как сообщили в Минобороны, она обеспечивала работу логистических центров ВСУ. В порту Черноморск Одесской области был поражен паромный терминал, управление порта и электроподстанции, задействованные в разгрузке военных грузов. Кроме того, в море российская армия ударила по судну, которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения.