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Главная / Политика /

Силы ПВО за сутки сбили 1065 украинских БПЛА и три авиабомбы

Ася Султанова

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 1065 украинских юеспилотников самолетного типа, три управляемые авиационные бомбы, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны.

Российские военные нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Поражены цеха по производству беспилотников, места их хранения и запуска, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ. Объекты поражены в 149 районах.

В ночь на 15 ноября под удар Вооруженных сил РФ попала электроподстанция в населенном пункте Великие Межиричи Ровенской области. Как сообщили в Минобороны, она обеспечивала работу логистических центров ВСУ. В порту Черноморск Одесской области был поражен паромный терминал, управление порта и электроподстанции, задействованные в разгрузке военных грузов. Кроме того, в море российская армия ударила по судну, которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения.

По сообщению Минобороны, поражены два железнодорожных локомотива в районе станции Днепропетровск, использовавшихся для перевозки грузов для ВСУ. 14 ноября армия России нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ. ВС РФ также поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки в Черниговской области.

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