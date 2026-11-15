Объекты промзоны и жилой дом пострадали при атаке беспилотников на Нижнекамск
Нижнекамск подвергся массированной и продолжительной атаке беспилотников, сообщил мэр города Радмир Беляев. По его словам, повреждения получили объекты промышленной зоны и многоквартирный жилой дом, есть пострадавшие.
Беляев отметил, что благодаря оперативной эвакуации удалось избежать человеческих жертв. Всех жильцов поврежденного дома вывезли, на местах работают оперативные и экстренные службы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Для обеспечения безопасного теплоснабжения АО «Татэнерго» временно отключило горячее водоснабжение.
10 августа при атаке беспилотников на Нижнекамск погибли люди. В Татарстане объявили траур, за ночь силы ПВО поразили 465 БПЛА над регионами РФ.
12 сентября в результате атаки на Нижнекамск погибли два человека и 12 пострадали: один дрон упал на машину с четырьмя молодыми людьми, еще четверо пострадали в жилом доме.