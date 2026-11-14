Маск предупредил о риске потери Nvidia важных сделок после ухода Хуанга
Американский предприниматель Илон Маск допустил, что Nvidia может потерять часть ключевых договоренностей с партнерами после отставки Дженсена Хуанга с поста гендиректора компании. По его мнению, многие соглашения были заключены благодаря личным связям бывшего руководителя. Об этом Маск написал в соцсети X.
«Дженсен блестяще выстроил цепочку поставок в Nvidia, но многие из этих сделок были скреплены рукопожатием с Дженсеном, а не письменным договором», – отметил предприниматель.
Маск считает, что без Хуанга компании будет сложнее сохранить сотрудничество с некоторыми партнерами. «Без Дженсена по крайней мере часть этих критически важных сделок будет потеряна», – подчеркнул он.
13 ноября предприниматель сообщил о подготовке петиции с требованием вернуть Хуанга на пост гендиректора Nvidia. «Готовится петиция о восстановлении Дженсена в должности, и я тоже ее подпишу», – писал Маск в ответ на призыв пользователя X к сотрудникам компании поддержать бывшего руководителя.
12 ноября Маск также выразил готовность принять Хуанга на работу, заявив, что для него «это было бы честью».
Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia 12 ноября, а также вышел из совета директоров. Временно возглавила корпорацию исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс. Сообщалось, что совет директоров приступил к поиску нового руководителя среди внутренних и внешних кандидатов.
Отставке Хуанга предшествовало расследование, которое совет директоров инициировал 8 ноября после публикаций о его внебрачных отношениях. Поводом стали сообщения The New York Times о связи руководителя Nvidia с Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в возможных контактах с китайской разведкой. В тот же день Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене и принес извинения семье.
13 ноября журналистка CNBC Сима Муди сообщила, что совет директоров Nvidia опроверг информацию о начавшихся переговорах с кандидатами на пост гендиректора. По ее данным, компания пока занимается поиском рекрутингового агентства, которому поручат подбор преемника Хуанга.