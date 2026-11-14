Маск предупредил о риске потери Nvidia важных сделок после ухода Хуанга

Отставке Хуанга предшествовало расследование, которое совет директоров инициировал 8 ноября после публикаций о его внебрачных отношениях. Поводом стали сообщения The New York Times о связи руководителя Nvidia с Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в возможных контактах с китайской разведкой. В тот же день Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене и принес извинения семье.