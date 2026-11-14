В Италии корпорацию Meta оштрафовали на 805 млн евро

«В течение 60 дней Meta должна запросить согласие через отдельный и конкретный запрос для данной функции и ясно объяснить пользователям, для чего она нужна, что она влечет доступ к галерее и как ее отключить. Она должна сохранять функцию отключенной по умолчанию, в том числе для тех, кто уже предоставил авторизацию», – сообщили в управлении.