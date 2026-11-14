Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%BRZL1 192-1,16%KAZT354-0,51%IMOEX2 513,58+0,09%RTSI963,87+0,09%RGBI112,06+0,11%RGBITR780,38+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Италии корпорацию Meta оштрафовали на 805 млн евро

Анна Суслова

Управление по защите данных Италии оштрафовало корпорацию Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на 805 млн евро. Об этом сообщило агентство Adnkronos.

По данным издания, через приложение Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) для устройств Android компания получила доступ к данным более 20 млн итальянских пользователей, не получив предварительно их согласия.  

Разбирательство началось в июле 2025 г. Речь идет о функции «Получайте предложение из вашей гарелеи при просмотре Facebook», которая появилась в 2023 г. Она предлагает пользователям фото и видео, которые содержатся в телефоне для публикации в соцсети. Следствие установило, что система, запрашивая единоразовое разрешение для проведения данной операции, фактически получала доступ ко всем данным пользователей.

«В течение 60 дней Meta должна запросить согласие через отдельный и конкретный запрос для данной функции и ясно объяснить пользователям, для чего она нужна, что она влечет доступ к галерее и как ее отключить. Она должна сохранять функцию отключенной по умолчанию, в том числе для тех, кто уже предоставил авторизацию», – сообщили в управлении.

Компания должна отчитаться о принятых мерах в течение 90 дней.

10 ноября криптовалютная биржа Binance предупредила об уязвимости операционной системы iOS. Она позволяет вредоносным приложениям получать доступ к локальным файлам других программ. Проблема затрагивает версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2. Уязвимости дали название worse_query. Под угрозой могут оказаться фразы восстановления криптокошельков (сид-фразы), закрытые ключи и данные для входа в учетные записи.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь