В Италии корпорацию Meta оштрафовали на 805 млн евро
Управление по защите данных Италии оштрафовало корпорацию Meta
По данным издания, через приложение Facebook
Разбирательство началось в июле 2025 г. Речь идет о функции «Получайте предложение из вашей гарелеи при просмотре Facebook», которая появилась в 2023 г. Она предлагает пользователям фото и видео, которые содержатся в телефоне для публикации в соцсети. Следствие установило, что система, запрашивая единоразовое разрешение для проведения данной операции, фактически получала доступ ко всем данным пользователей.
«В течение 60 дней Meta должна запросить согласие через отдельный и конкретный запрос для данной функции и ясно объяснить пользователям, для чего она нужна, что она влечет доступ к галерее и как ее отключить. Она должна сохранять функцию отключенной по умолчанию, в том числе для тех, кто уже предоставил авторизацию», – сообщили в управлении.
Компания должна отчитаться о принятых мерах в течение 90 дней.
10 ноября криптовалютная биржа Binance предупредила об уязвимости операционной системы iOS. Она позволяет вредоносным приложениям получать доступ к локальным файлам других программ. Проблема затрагивает версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2. Уязвимости дали название worse_query. Под угрозой могут оказаться фразы восстановления криптокошельков (сид-фразы), закрытые ключи и данные для входа в учетные записи.