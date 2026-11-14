РФ и Армения утвердили сотрудничество в сфере спорта и физкультуры на 2027 год
Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян и министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписали программу сотрудничества между странами в области спорта и физической культуры на 2027 г. Об этом сообщили в пресс-службе армянского ведомства.
«Стороны подписали "Программу мероприятий на 2027 г. по развитию сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией в области физической культуры и спорта», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Документ был подписан во время визита Андреасян в Москву. В ходе встречи стороны обсудили вопросы о расширении двустороннего сотрудничества в сферах физической культуры и спорта, а также об укреплении профессиональных связей и реализации совместных инициатив. Андреасян также обратила внимание на важность развития взаимодействия в данной сфере и расширения связей между спортивными федерациями.
Также были рассмотрены вопросы касательно развития профессиональных навыков тренеров и спортивных специалистов, организации для них курсов переподготовки и программ обмена опытом. Кроме того, Андреасян и Дегтярев обсудили развитие массового, школьного и студенческого спорта. Было уделено внимание вопросу поощрения регулярных занятий спортом среди детей и молодежи.
13 ноября Россия и Армения подписали программу сотрудничества двух стран в культурной сфере на 2027–2029 гг. Документ предполагает реализацию совместных проектов, включая обменные Дни культуры, театральные гастроли, библиотечные, музейные, образовательные и кинематографические инициативы.