РФ и Армения утвердили сотрудничество в сфере спорта и физкультуры на 2027 год

Документ был подписан во время визита Андреасян в Москву. В ходе встречи стороны обсудили вопросы о расширении двустороннего сотрудничества в сферах физической культуры и спорта, а также об укреплении профессиональных связей и реализации совместных инициатив. Андреасян также обратила внимание на важность развития взаимодействия в данной сфере и расширения связей между спортивными федерациями.