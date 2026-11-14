Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Персидском заливе

В МИД РФ отметили, что Лавров снова обратил внимание на обновленную российскую концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива и подчеркнул, что Россия готова к взаимодействию со всеми заинтересованными странами и организациями для формирования архитектуры безопасности в регионе.