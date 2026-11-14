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Главная / Политика /

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Персидском заливе

Анна Суслова

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в ходе своего визита в Абу-Даби. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили отношения между странами и ситуацию в Персидском заливе.

«Стороны рассмотрели актуальные направления развития традиционно дружественных российско-эмиратских связей», – сказано в сообщении.

Также, по данным МИДа, проведена обстоятельная «сверка часов» по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня. В данном контексте приоритетное внимание было уделено обсуждению сохраняющейся напряженности в зоне Персидского залива.

Стороны обратили внимание на то, что решение существующих разногласий в регионе дипломатическими методами при соблюдении норм международного права безрезультатно. Также была обозначена необходимость в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

В МИД РФ отметили, что Лавров снова обратил внимание на обновленную российскую концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива и подчеркнул, что Россия готова к взаимодействию со всеми заинтересованными странами и организациями для формирования архитектуры безопасности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями касательно ситуации в районе палестино-израильского конфликта, в Ливане, Судане и Ливии. Кроме того, Лавров изложил российские оценки развития ситуации по Украине.

24 сентября Лавров также провел встречу с Аль Нахайяном. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского стратегического партнерства. Также они выразили готовность укреплять комплекс двусторонних связей, в том числе поддерживать внешнеполитическую координацию на площадке ООН.

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