Xbox против PlayStation: как шло противостояние двух гигантов на рынке консолей

Первый Xbox с процессором Intel Pentium III, видеокартой от Nvidia и жестким диском на 8 Гб продавался за $300 – ровно столько же стоила вышедшая годом ранее Playstation 2. Себестоимость же одного устройства, по оценкам, была от $320 до $420. В финансовом смысле дебют обернулся провалом: при совокупных убытках в $4 млрд за первые несколько лет жизненного цикла консоли ее общие продажи к 2008 г. составили порядка 24 млн шт. PlayStation 2 тем временем стала самой продаваемой системой в истории (примерно 160 млн). Впрочем, именно Xbox первым ввел платный мультиплеер (с 2002 г.) – годовая подписка на Xbox Live обходилась примерно в $50. Sony ввела аналогичную модель лишь с выходом PlayStation 4 в 2013 г.