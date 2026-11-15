Xbox против PlayStation: как шло противостояние двух гигантов на рынке консолей

Xbox против PlayStation: как шло противостояние двух гигантов на рынке консолей25 лет назад Microsoft выпустила первую приставку
15 ноября 2001 г. в США и Канаде стартовали продажи первой игровой консоли Xbox, созданной американской корпорацией Microsoft. За четверть века в одноименной линейке вышло еще шесть приставок, а сама компания осталась фактически единственным крупным игроком, отважившимся бросить вызов двум японским гигантам – Sony и Nintendo. Как складывалась борьба и к чему она привела – в графиках «Ведомостей».
На рубеже XX и XXI вв. на рынке домашних игровых систем доминировала Sony с первой PlayStation. В конце 1990-х японцы анонсировали PlayStation 2, которую преподносили уже не просто как приставку, а как мультимедиа-центр для гостиной. По мнению Microsoft, это несло серьезные для них риски – миллионы людей по всему миру могли совсем отказаться от ПК на базе Windows в пользу закрытой платформы конкурента.
В ответ на потенциальную угрозу Microsoft начала разработку собственной консоли. За дело взялось подразделение, отвечавшее за развитие графического API DirectX, – из-за чего проект сначала был назван DirectX Box, а позже – Xbox. Поначалу планировали создать устройство на базе Windows, но от этой идеи пришлось отказаться в пользу урезанной оболочки, лишь отдаленно напоминающей операционную систему. Но зато знакомая разработчикам игр x86-архитектура заметно упрощала портирование новинок на приставку.
Первый Xbox с процессором Intel Pentium III, видеокартой от Nvidia и жестким диском на 8 Гб продавался за $300 – ровно столько же стоила вышедшая годом ранее Playstation 2. Себестоимость же одного устройства, по оценкам, была от $320 до $420. В финансовом смысле дебют обернулся провалом: при совокупных убытках в $4 млрд за первые несколько лет жизненного цикла консоли ее общие продажи к 2008 г. составили порядка 24 млн шт. PlayStation 2 тем временем стала самой продаваемой системой в истории (примерно 160 млн). Впрочем, именно Xbox первым ввел платный мультиплеер (с 2002 г.) – годовая подписка на Xbox Live обходилась примерно в $50. Sony ввела аналогичную модель лишь с выходом PlayStation 4 в 2013 г.
Несмотря на финансовые потери Microsoft заложила фундамент успеха следующей модели – Xbox 360. Новинка обрела собственную аудиторию (особенно на Западе), а полученный опыт в «железе» позволил вывести ее на рынок в 2005 г. – на год раньше PlayStation 3. Этот выигрыш потом дорого обошелся компании: из-за ошибок в проектировании системы охлаждения и применения бессвинцового припоя материнские платы массово выходили из строя, о чем сигнализировало «красное кольцо смерти» – три индикатора вокруг кнопки включения. Логистика, ремонт миллионов приставок и продление гарантийного обслуживания вылились примерно в $1,15 млрд.
Но даже этот удар не помешал Xbox 360 превратиться в самый успешный продукт линейки. Всего было продано 85,7 млн шт. – лишь немногим меньше, чем у PlayStation 3 (87,5 млн). Способствовала этому и цена – $300-400 в зависимости от комплектации против $600 у Sony. Кроме того, Microsoft приучила покупателей не только к платному онлайн-доступу, но и к приобретению игр и дополнений через цифровой магазин в обход ритейла.
Главным же игроком на рынке консолей по числу проданных устройств в тот период была Nintendo: ее Wii за $250 с моушн-контроллерами привлекла совершенно новую аудиторию – домохозяек и семьи с маленькими детьми, фитнес-центры и даже дома престарелых.
В поколении Xbox 360 и PS3 Microsoft и Sony шли практически вровень – на пике, на третий-четвертый год после релиза, каждая продавала по 14–14,5 млн консолей в год. А вот в поколении Xbox One отрыв PlayStation 4 (обе вышли в 2013 г.) стал двукратным: 117 млн проданных экземпляров против 58 млн. Причиной такого провала стало позиционирование новой приставки как универсального медиа-центр со спортивными трансляциями, встроенным Skype и сенсором движений Kinect. Все это взвинтило цену до $500. Sony же делала ставку на чисто игровое устройство и эксклюзивы-блокбастеры.
Провал консоли от Microsoft привел к смене руководства: подразделение возглавил Фил Спенсер. При нем в 2015 г. на Xbox One появилась возможность запуска игр с Xbox 360, а в 2017 г. у компании появился свой «Netflix для игр» – подписной сервис Game Pass, открывающий доступ к ротируемой библиотеке из нескольких сотен тайтлов, которые можно скачивать на устройство или запускать через облако. Sony запустило аналогичную систему для PlayStation Plus лишь в 2020-е.
В новом поколении (с 2020 г.) Microsoft представила сразу две консоли – флагманскую Series X за $500 для геймеров и более слабую Series S за $300 для казуальной аудитории. Но и такой подход не помог: разрыв с Sony продолжил расти. По данным на конец 2025 г., тираж Series X и S составил 35,7 млн шт. против свыше 96 млн у PlayStation 5.
Стремясь наверстать упущенное еще с 2010-х, Microsoft принялась скупать сторонних разработчиков. Это позволяло одновременно насытить их играми Game Pass (независимой команде чаще выгоднее продать свой продукт на PlayStation), а также привлечь их фанбазы. Крупнейшими сделками стали приобретение Bethesda (The Elder Scrolls, Fallout, Starfield) в 2021 г. за $7,5 млрд и Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush) за 2023-м за $68,7 млрд. В итоге американская корпорация превратилась в крупнейшего издателя на платформах собственных конкурентов – Sony и Nintendo, получая прибыль с продаж в их магазинах. А покупка студии мобильных игр King открыло доступ к миллиардной аудитории смартфонов.
Параллельно с агрессивными поглощениями Microsoft поставила в центр своей игровой экосистемы сервис Game Pass и облачный гейминг. В результате сегодня Xbox – это, по сути, облачная подписка, работающая на любом экране, для которой сама консоль уже не обязательна. Sony же, напротив, центром своей экосистемы оставляет консоль, выстроив вокруг нее целую сеть гаджетов, включающих шлем виртуальной реальности, портативный экран для стриминга по домашнему Wi-Fi и др
За последние десять лет выручка Xbox выросла в 2,4 раза – с $9,1 млрд до $21,8 млрд. Поглощение Activision Blizzard в 2024 г. обеспечило Microsoft резкий скачок – с $15,5 млрд до $21,5 млрд (+38% год к году), однако даже это не позволило догнать PlayStation: на протяжении всех десяти лет японское подразделение стабильно зарабатывает больше, и в пиковые 2023–2024 гг. разрыв доходил почти до $11–15 млрд.
При этом для Microsoft Xbox остается скорее нишевым направлением: его вклад в общую выручку за последние годы даже снизился на фоне взрывного роста облачного и ИИ-направлений, составив 6,6% по итогам 2026 фискального года (завершился 30 июня). Для Sony же PlayStation – ключевой актив, доля которого в общей выручке выросла с 22,7% до 36,6% .