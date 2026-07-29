Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MBNK879-7,33%CNY Бирж.11,667+1,01%IMOEX2 191,18-1,16%RTSI877,11-2,02%RGBI114,55+0,08%RGBITR768,96+0,11%
Главная / Бизнес /

Россияне скупают игровые приставки

На продажи консолей Sony и Microsoft в этом году повлияет ноябрьский релиз GTA VI
Дарья Соловьева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России растут продажи игровых приставок. Рынок консолей в первом полугодии 2026 г. по сравнению с первым полугодием 2025 г. вырос на 21,4% до 795 000 шт., подсчитали в «М.видео» (аналитики ритейлера анализируют весь российский рынок игровых приставок). Тенденцию к росту продаж консолей подтвердили «Ведомостям» представители маркетплейса Wildberries, сервиса объявлений «Авито» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

В деньгах российский рынок приставок в январе – июне 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рос менее сдержанно – на 19,7% до 14,35 млрд руб., подсчитали в «М.видео». Причем, как утверждают аналитики ритейлера, средняя цена консоли год к году снизилась примерно на 1,4% – с 18 303 до 18 056 руб. В «Платформе ОФД» отметили, что в январе – июне 2026 г. медианная цена игровых консолей составила 27 505 руб. – на 7% выше, чем за аналогичный период 2025 г.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте