Россияне скупают игровые приставки

В деньгах российский рынок приставок в январе – июне 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рос менее сдержанно – на 19,7% до 14,35 млрд руб., подсчитали в «М.видео». Причем, как утверждают аналитики ритейлера, средняя цена консоли год к году снизилась примерно на 1,4% – с 18 303 до 18 056 руб. В «Платформе ОФД» отметили, что в январе – июне 2026 г. медианная цена игровых консолей составила 27 505 руб. – на 7% выше, чем за аналогичный период 2025 г.