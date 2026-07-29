Россияне скупают игровые приставки

Россияне скупают игровые приставкиНа продажи консолей Sony и Microsoft в этом году повлияет ноябрьский релиз GTA VI
В России растут продажи игровых приставок. Рынок консолей в первом полугодии 2026 г. по сравнению с первым полугодием 2025 г. вырос на 21,4% до 795 000 шт., подсчитали в «М.видео» (аналитики ритейлера анализируют весь российский рынок игровых приставок). Тенденцию к росту продаж консолей подтвердили «Ведомостям» представители маркетплейса Wildberries, сервиса объявлений «Авито» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
В деньгах российский рынок приставок в январе – июне 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее рос менее сдержанно – на 19,7% до 14,35 млрд руб., подсчитали в «М.видео». Причем, как утверждают аналитики ритейлера, средняя цена консоли год к году снизилась примерно на 1,4% – с 18 303 до 18 056 руб. В «Платформе ОФД» отметили, что в январе – июне 2026 г. медианная цена игровых консолей составила 27 505 руб. – на 7% выше, чем за аналогичный период 2025 г.