Видеоигры в России: хроника запретов и скандалов

Ажиотаж вокруг игры привлек внимание не только геймеров, но и политиков, а также регуляторов. Так, 14 июля 2016 г. в Совете по правам человека заявили о жалобах со стороны музеев и кладбищ – их территории тоже становились местами «охоты» на покемонов. А в РПЦ призвали информировать россиян о недопустимости игры в храмах, поскольку это может привести к «утрате человеческого облика». Роскомнадзор предупредил о рисках распространения вредоносного ПО, а также о случаях, когда злоумышленники в США использовали игровые механики в преступных целях.