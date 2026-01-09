Видеоигры в России: хроника запретов и скандалов

Видеоигры в России: хроника запретов и скандаловВ последние годы они все чаще оказываются в центре внимания властей и общественности
В начале декабря 2025 г. Роскомнадзор ограничил доступ к американской интернет-платформе Roblox, где пользователи (преимущественно дети) могут создавать собственные игры, а также играть в чужие. Поводом стали неоднократные случаи распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности и случаями призыва к насилию. При этом видеоигры, их разработчики и распространяющие площадки нередко оказывались в центре внимания в России. «Ведомости» вспоминают, как и почему это происходило.
2009 г. «Ни слова по-русски» в Call of Duty
В ноябре 2009 г. вышел шутер от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, который привлек внимание еще до выхода благодаря уровню No Russian («Ни слова по-русски») – его кадры утекли в сеть. В этом эпизоде игроку предлагалось участвовать в расстреле десятков гражданских в вымышленном московском аэропорту.
Как позднее поясняли разработчики из американской студии Infinity Ward, уровень вызвал отторжение многих тестировщиков: одни проходили его, не сделав ни единого выстрела, другие вовсе прекращали игру. В итоге эпизод подвергся критике не только в России, но и во всем мире. Перед релизом создатели добавили возможность его пропустить.
В РФ игра вышла только на ПК, причем этот уровень был полностью заблокирован. В январе 2010 г. в Госдуме предложили включить ее в перечень запрещенных экстремистских материалов из-за «пропаганды насилия и экстремизма». В декабре 2025 г. с требованием проверить серию Call of Duty на русофобию выступил замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.
2013 г. Негероическая Красная армия в Company of Heroes 2
В конце июня 2013 г. стартовали продажи стратегии в реальном времени Company of Heroes 2, повествующих о баталиях Второй мировой войны. В отличие от первой части, в сиквеле игрокам стала доступна Красная армия как одна из сторон конфликта. Выпущенный канадской студией Relic проект показывал события на Восточном фронте с обилием стереотипных элементов («клюквы»), что сразу вызвало резкую критику российских геймеров и блогеров.
В игре акцентировалось внимание на тактике «выжженной земли», загрядотрядах, самоубийственных атаках и прочих клише о «диких русских». Такой подход особенно контрастировал с тем, как в серии показывались действия войск союзников. В результате скандала российский издатель «1С-СофтКлаб» объявила о прекращении ее продаж на физических носителях.
2015 и 2024 гг. РКН против публикаций о наркотиках в Steam
В январе 2015 г. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов страницу форума (steamcommunity.com) онлайн-платформы видеоигр Steam (сам сервис и магазин не были затронуты). Причиной послужила публикация 2011 гг. в одном из игровых сообществ о наркотиках. Руководство платформы удалило контент, привлекший внимание регулятора, и ограничения были сняты.
Ситуация повторилась в феврале 2024 г.: страница форума снова попала в реестр запрещенной информации из-за публикаций об изготовлении наркотиков. Однако на этот раз доступ к ней не ограничили. Компания Valve, владелец сервиса, оперативно отреагировала на действия РКН, удалив противоправные публикации, после чего форум Steam был удален из перечня.
2016 г. Охота на Pokemon Go
В июле 2016 г. вышла мобильная игра Pokemon Go с элементами дополненной реальности, разработанная американской компанией Niantic. Участникам предлагалось ловить покемонов, перемещаясь по городу в реальном мире. Проект быстро стал хитом: по оценкам на 1 августа 2016 г., только в Москве насчитывалось почти 1,4 млн игроков. При этом официальный релиз в России состоялся лишь в сентябре 2018 г.
Ажиотаж вокруг игры привлек внимание не только геймеров, но и политиков, а также регуляторов. Так, 14 июля 2016 г. в Совете по правам человека заявили о жалобах со стороны музеев и кладбищ – их территории тоже становились местами «охоты» на покемонов. А в РПЦ призвали информировать россиян о недопустимости игры в храмах, поскольку это может привести к «утрате человеческого облика». Роскомнадзор предупредил о рисках распространения вредоносного ПО, а также о случаях, когда злоумышленники в США использовали игровые механики в преступных целях.
В конце июля в КПРФ призвали ФСБ и Минкомсвязи (сейчас – Минцифры) ввести запрет на распространение в России Pokemon Go, поскольку пользователи могли невольно стать участниками шпионажа или даже теракта. В марте 2022 г. компания Niantic удалила Pokemon Go из магазинов приложений для РФ и Белоруссии.
2016 г. КПРФ против FIFA
В декабре 2016 г. депутаты Госдумы от фракции КПРФ попросили Роскомнадзор проверить футбольный симулятор FIFA 17 от EA Canada на соответствие российскому законодательству. Причиной послужило участие проекта в акции в поддержку ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), в ходе которой игрокам предлагалось переодеть своих футболистов в форму радужной расцветки.
Депутаты тогда отметили, что игра, не имеющая возрастных ограничений, может нарушать закон о запрете нетрадиционных отношений среди детей. При этом информации о каких-либо итогах проверки РКН в открытых источниках обнаружить не удалось.
2022 г. Уход крупнейших зарубежных студий из России
В марте 2022 г., вскоре после начала спецоперации на Украине, российский рынок покинули крупнейшие издатели (Sony, Microsoft и Nintendo) и студии, закрыв пользователям доступ к контенту (Electronic Arts, Microsoft, RockStar Games и Activision). Геймеры из РФ лишились возможности оплачивать покупки в международных магазинах, включая Steam, GOG и т. п., с помощью отечественных банковских карт.
В результате доля пиратов в российской игровой индустрии достигла в 2022 г. 70%, а упущенная прибыль покинувших рынок компаний – 30 млрд руб. При этом продукция ушедших издателей по-прежнему активно реализуется в России. По данным «М.Видео» за 2025 г., в число лидеров по продажам в офлайне и онлайне вошли, в частности, EA Sports FC 25, GTA V, Red Dead Redemption 2 и «Ведьмак 3».
2022 г. Поправки о запрете игр с пропагандой ЛГБТ и насилия
В ноябре 2022 г. первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений ряд поправок. Они касались запрета видеоигр, в которых показывались не только ЛГБТ-отношения, но и акты насилия.
Парламентарий предложила запретить в России серии Assassin's Creed и The Last of Us, Dragon аge, Overwatch и др. В Госдуме отклонили поправки, отметив, что иначе под ограничение могли бы попасть большинство игр, в которых есть какое-либо насилие. Закон о запрете пропаганды ЛГБТ (под его действие попадают и видеоигры) был подписан в декабре 2022 г.
2024 г. Законопроект о гейминге
В декабре 2024 г. группа депутатов во главе с Антоном Горелкиным и Антоном Немкиным («Единая Россия») внесла на рассмотрение законопроект о регулировании разработки и распространении видеоигр в РФ. Документ, среди прочего, предполагает ограничение доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ, а также присвоение играм категорий, предупреждающих геймеров, например, о жестокости или ненормативной лексике.
Документом предполагается нанесение знака на видеоигру в соответствии с присвоенной категорией или текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди пользователей. Дополнительные категории могут устанавливаться правительством России. Законопроект также предусматривает возможность поддержки распространителей игр со стороны уполномоченных органов власти. Документ пока еще не прошел первое чтение.
Июнь 2025 г. Запрет деятельности издателя «Мира танков»
В начале июня 2025 г. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству 100% долей в уставном капитале трех российских юрлиц петербургской студии и издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей» (разработчик «Леста игры»).
Ранее «Леста игры» входили в состав разработчика и издателя видеоигр Wargaming, основанного в 1998 г. белорусским предпринимателем Виктором Кислым. После начала спецоперации Wargaming ушел из РФ и Белоруссии, российская часть бизнеса перешла к «Лесте», а World of Tanks и World of Warships получили русифицированные названия.
Октябрь 2025 г. Слухи о ГОСТе для игр
В октябре 2025 г. в соцсетях и СМИ появилась информация о разработке в России ГОСТа, устанавливающего критерии классификации видеоигр. Об этом говорила, в частности, заместитель начальника отдела стандартизации в секторах промышленности Росстандарта Анастасия Каврусова на заседании круглого стола в Госдуме.
В результате депутат Горелкин направил запрос в Росстандарт. В полученном ответе указывалось, что актуальная редакция документа не предусматривает распространение стандарта на классификацию видеоигр.
Ноябрь 2025 г. Нежелательный в РФ разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2
В ноябре 2024 г. состоялся релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а через год после этого Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельности разработчика – украинской студии GSC Game World. Сама компания еще после начала спецоперации отказалась от продажи своей продукции в РФ, убрала российскую озвучку и заменила в названии Chernobyl на Chornobyl.
В апреле 2022 г. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за размещенного на нем сообщения, осуждавшего действия РФ. Генпрокуратура заявила, что GSC Game World перевела около $17 млн ВСУ, а S.T.A.L.K.E.R. 2 содержит «агрессивный русофобский контент». Сама студия после начала спецоперации переехала из Киева в Прагу.
Декабрь 2025 г. Ограничение Roblox
3 декабря 2025 г. Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к американской интернет-платформе Roblox. По данным регулятора, оно связано с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ-тематики. Помимо этого, по словам представителя ведомства, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию. В 2023 г. Roblox занял лидирующее место по загрузкам среди российских пользователей – 10 млн раз.
При этом 17 декабря РКН допустил разблокировку Roblox, отметив, что руководство платформы обратилось к регулятору, выразив готовность выполнить российские требования по обеспечению безопасности детей. Представители Roblox сообщили тогда «Ведомостям», что готовы временно ограничить коммуникационные сервисы в России, чтобы восстановить доступ пользователей к играм, а также пересмотреть процессы модерации контента.