Roblox: что это такое и как меняет игровую индустрию

Roblox: что это такое и как меняет игровую индустриюМиллионы игр, сотни миллионов пользователей и претензии властей
В России депутаты, общественники и правоохранители обсуждают риски, потенциальное ограничение или даже блокировку Roblox. На этот счет 29 ноября высказался регулятор. На платформе Roblox присутствует неподобающий для детей контент, который никак не ограничивается, и создаются условия и предпосылки для противоправных действий, сообщили в Роскомнадзоре.
Roblox – это когда-то малоизвестная площадка для создания игр родом из середины 2000 гг., а теперь одна из крупнейших игровых экосистем мира. Платформа особенно любима детьми и подростками, но ее аудитория намного шире: десятки миллионов пользователей ежедневно, а самые успешные проекты сопоставимы по вовлечению с традиционными играми.
Платформа, а не игра
Roblox – это не игра в традиционном смысле. Это платформа для создания и запуска пользовательских проектов. На ней размещаются миллионы игр и виртуальных миров, которые создают как любители, так и профессиональные студии. Roblox предоставил им инструменты разработки, возможности монетизации, инфраструктуру и доступ к широкой аудитории.
Устройства, механики и жанры в Roblox определяются самим сообществом. Игры могут быть простыми, иногда сырыми, в разных жанрах – шутеры, стратегии, платформеры с испытаниями и т. п. Например, The Guardian упоминала хиты вроде Blox Fruits (боевик с элементами RPG), Adopt Me! (симулятор питомцев) и Dress to Impress (игра о моде).
Roblox появился в середине 2000-х, а вырос на фоне пандемии. Именно во время локдауна площадка стала местом, где дети стали общаться и играть вместе, подчеркивало Wired. По собственным данным, тогда платформа выросла с 32,6 млн ежедневных активных пользователей в 2019 г. до почти 50 млн в 2020 г. В следующем году Roblox вышел на Нью-Йоркскую биржу, где его оценили в $45 млрд.
Рост Roblox рассматривается аналитиками в контексте более широкой трансформации – перехода индустрии к пользовательскому контенту. Успешные проекты на платформе получают аудиторию, сопоставимую с показателями традиционных видеоигр. А сама кроссплатформенная модель снижает порог входа: разработчикам не нужно адаптировать игру под каждую платформу или разрабатывать инфраструктуру.
Одним из факторов роста стала и максимальная доступность – в Roblox можно играть с телефона, планшета, ПК или консоли. Сервис устроен как социальная игровая среда: все активности происходят в онлайне и предполагают присутствие других людей. Формата для одиночки, когда игрок находится в закрытом мире без посторонних, здесь фактически нет – любой режим запускается на общем сервере, к которому могут присоединиться другие пользователи. Отдельные индивидуальные пространства без посторонних бесплатно не предоставляются.
Чтобы ребенок мог играть только с друзьями, родителям придется оформить платный доступ. Причем такая подписка оформляется не на весь Roblox целиком, а на каждую конкретную игру на платформе. Обычно стоимость примерно 3 евро (около 280 руб.) в месяц.
Люди и деньги
Roblox стал популярным в первую очередь среди детей и подростков. В 2021 г. Wired отмечало, что среди 5–12-летних игроков в США это был один из самых востребованных проектов. К 2024–2025 гг. аудитория Roblox значительно выросла. По данным esports.net, число зарегистрированных аккаунтов превысило 350 млн.
При этом структура пользователей остается глобальной: лидируют США (20,21% всех игроков), затем идут Филиппины (11,85%), а также страны Латинской Америки и Азии.
По собственным данным платформы, в III квартале 2025 г. средняя ежедневно активная аудитория Roblox выросла на 70% до 151,5 млн человек. Особенно увеличилось количество пользователей старше 13 лет – их доля в дневном сегменте теперь составляет 67%.
Экосистема разработчиков и студий сформировала существенный экономический эффект. По оценке Nordicity, в 2017–2024 гг. Roblox внес $1,62 млрд в ВВП США, при этом создатели сгенерировали $416 млн налоговых поступлений. Доходы разработчиков на платформе продолжили увеличиваться: с марта 2024-го по март 2025 г. они получили более $1 млрд – рост более чем на 31% год к году. В 2024 г. топ-1000 разработчиков получили в среднем $820 000, а топ-10 – $33,9 млн.
Однако сама платформа при этом остается убыточной – бесплатная модель и высокие инфраструктурные затраты давят на финансовый результат. Так, за июнь – сентябрь 2025 г. Roblox выручила $1,36 млрд – на 48% больше по сравнению с прошлым годом. Консолидированный чистый убыток Roblox тем временем достиг $257,4 млн против $240,4 млн убытка годом ранее.
Экономика Roblox
Ключевым элементом экосистемы стала внутренняя валюта Robux – робуксы, которые можно купить за реальные деньги. Она используется для приобретения аксессуаров, игровых бонусов, приватных серверов и других элементов. Разработчики зарабатывают на продаже предметов, подписках, премиальных выплатах (когда им достается доля от подписки Premium, пропорциональная времени, проведенному игроками в их проектах), а также на рекламе.
Seeking Alpha отмечало в ноябре 2024 г., что Roblox несколько лет вкладывает средства в обновление движка, переработку сетевой инфраструктуры и др. По оценке платформы, это уже привело к росту вовлеченности среди старших пользователей.
Roblox планирует увеличить долю на мировом рынке игрового контента. В ноябре 2024 г. компания заявляла, что стремится занять до 10% сегмента, оцениваемого в $180 млрд. Для сравнения: тогда за год она получила $4 млрд, писало Seeking Alpha. Главным драйвером в будущем платформа считает запуск рекламных продуктов.
Проблемы и претензии к площадке
Стремительный рост платформы и популярность среди самой юной аудитории во всем мире имеют обратную сторону. Так, в августе 2024 г. Турция заблокировала Roblox, объяснив это «контентом, который может привести к эксплуатации детей». Компания в ответ заявила, что сохраняет «жесткую приверженность безопасности».
Качество модерации на платформе вызывает вопросы. Среди огромного количества пользовательских проектов появляются игры с нежелательными темами – от депрессии до жестоких механик. The Guardian приводила пример игры Hotline, где персонажи «забивают друг друга до смерти с кровавыми эффектами». Несмотря на встроенные фильтры и дополнительную человеческую модерацию, Roblox непрерывно сталкивается с попытками обхода этих ограничений.
В ноябре 2024 г. The Guardian провела эксперимент: журналистка зашла в Roblox под видом восьмилетнего ребенка и обнаружила, что даже при включенных настройках родительского контроля можно попасть в игры с неподходящим содержанием. Ее маленький аватар столкнулся с сексуальным домогательством, оскорблениями и кибербуллингом в чатах со стороны других пользователей. Выяснилось, что с детского аккаунта доступны игры с насилием, хоррор-сцены, казино, «туалетные» симуляторы и ролевые игры, где дети могут получать сообщения от незнакомых взрослых.
Опрошенные The Guardian эксперты также указали на рост монетизации детской аудитории: в играх появляются платные механики, включая функции, позволяющие бросать в других игроков предметы или поощряющие издевательства. Издание также подчеркивало непрозрачность экосистемы Roblox: многие популярные игры создаются и управляются подростками, тогда как аудиторией остаются дети младшего возраста.
Roblox подвергается давлению и судебным преследованиям во многих странах мира. Много претензий к платформе, например, в США. В сентябре в суд на Roblox подала Бекка Даллас, мать 16-летнего школьника, покончившего с собой в апреле 2024 г. Она обвинила компанию в противоправных действиях и халатности, приведшей к смерти ее сына. Как сообщила газета The New York Times, мальчик играл в Roblox с 7 лет. В какой-то момент у него начали происходить срывы. По его собственному признанию, он стал жертвой шантажа со стороны игрока, притворившегося его сверстником. Как позднее выяснила полиция, на самом деле шантажисту 37 лет, и он пытался выудить у школьника фотографии сексуального характера.
Весной расследование в отношении Roblox начал генпрокурор Флориды Джеймс Утмеер. В августе его примеру последовала генпрокурор Луизианы Лиз Маррилл. Она назвала платформу «лучшим местом для педофилов». По подсчетам журналистов, в этом году в Соединенных Штатах было подано больше 20 исков против Roblox. В них подчеркивается отсутствие в игре каких-либо инструментов для защиты детей от противоправных действий.
По данным на август 2025 г. платформа заблокирована или ограничена в Алжире, Иордании, Иране, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Турции и Йемене.