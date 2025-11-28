Roblox: что это такое и как меняет игровую индустрию

Roblox подвергается давлению и судебным преследованиям во многих странах мира. Много претензий к платформе, например, в США. В сентябре в суд на Roblox подала Бекка Даллас, мать 16-летнего школьника, покончившего с собой в апреле 2024 г. Она обвинила компанию в противоправных действиях и халатности, приведшей к смерти ее сына. Как сообщила газета The New York Times, мальчик играл в Roblox с 7 лет. В какой-то момент у него начали происходить срывы. По его собственному признанию, он стал жертвой шантажа со стороны игрока, притворившегося его сверстником. Как позднее выяснила полиция, на самом деле шантажисту 37 лет, и он пытался выудить у школьника фотографии сексуального характера.