В МВД предупредили об обмане детей с помощью Roblox

8 сентября в МВД сообщили, что мошенники также стали представляться по телефону участковыми и подбрасывать жертвам фальшивые номера «для связи». Через некоторое время поступает второй звонок. На этот раз аферисты имитируют угрозы и вымогательство, вынуждая жертву перезвонить по ранее оставленному номеру. Лжесотрудник дает инструкции по «защите средств», в результате чего деньги оказываются у мошенников.