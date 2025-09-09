В МВД предупредили об обмане детей с помощью Roblox
Мошенники предлагают детям сфотографировать телефоны родителей или бабушек, а также зайти в их банковские приложения, чтобы якобы получить деньги в игре Roblox. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Ведомство опубликовало скриншоты переписки злоумышленников с ребенком. В ней аферисты просят при выполнении «задания» использовать только телефон родителей или бабушки. Иначе они угрожают отправить пользователя «сразу в бан». После того как ребенок сделает необходимое, преступники обещают ему помочь получить 10 000 робуксов (внутренняя виртуальная валюта платформы Roblox).
В переписке мошенники попросили ребенка сфотографировать телефон и непосредственно приложение банка, чтобы получить доступ к данным карты. Сотрудники МВД призвали показать переписку детям и объяснить, что подобным образом действует только мошенник.
8 сентября в МВД сообщили, что мошенники также стали представляться по телефону участковыми и подбрасывать жертвам фальшивые номера «для связи». Через некоторое время поступает второй звонок. На этот раз аферисты имитируют угрозы и вымогательство, вынуждая жертву перезвонить по ранее оставленному номеру. Лжесотрудник дает инструкции по «защите средств», в результате чего деньги оказываются у мошенников.