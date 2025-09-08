Газета
Главная / Общество /

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными номерами участковых

Ведомости

Мошенники начали использовать новую схему, представляясь по телефону участковыми и подбрасывая жертвам фальшивые номера «для связи». Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.

Злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются сотрудником полиции и сообщают о выявленной «группе мошенников». Чтобы вызвать доверие, они оставляют номер, по которому якобы можно связаться для защиты.

Через некоторое время поступает второй звонок. На этот раз аферисты имитируют угрозы и вымогательство, вынуждая жертву перезвонить по ранее оставленному номеру. Лжесотрудник дает инструкции по «защите средств», в результате чего деньги оказываются у мошенников.

7 сентября стало известно о других недавних схемах обмана. Так, мошенники звонят россиянам от имени вузов и требуют «обновить сведения об образовании», рассылают поддельные сообщения от имени Пенсионного фонда и создают фейковые рабочие чаты в Telegram. Под видом руководителей компаний они убеждают сотрудников удалить данные уволенных работников и подтверждать действия через фиктивный бот «Госуслуг».

