В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными номерами участковых

7 сентября стало известно о других недавних схемах обмана. Так, мошенники звонят россиянам от имени вузов и требуют «обновить сведения об образовании», рассылают поддельные сообщения от имени Пенсионного фонда и создают фейковые рабочие чаты в Telegram. Под видом руководителей компаний они убеждают сотрудников удалить данные уволенных работников и подтверждать действия через фиктивный бот «Госуслуг».