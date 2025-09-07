Мошенники начали обманывать россиян, предлагая обновить сведения об образовании

Также аферисты рассылают фейковые сообщения от имени Пенсионного фонда и создают поддельные рабочие чаты в Telegram. Под видом руководителя компании жертв просят удалить данные уволенных сотрудников, а для подтверждения действий предлагают воспользоваться фейковым ботом «Госуслуг». После ввода номера телефона и кода из SMS злоумышленники получают полный доступ к аккаунту.