Мошенники начали обманывать россиян, предлагая обновить сведения об образовании
Злоумышленники используют новую схему для получения доступа к личным кабинетам на портале «Госуслуги». Они звонят россиянам, представляясь сотрудниками вузов, и под предлогом обновления данных об образовании просят назвать код из SMS. Об этом сообщают «РИА Новости».
Также аферисты рассылают фейковые сообщения от имени Пенсионного фонда и создают поддельные рабочие чаты в Telegram. Под видом руководителя компании жертв просят удалить данные уволенных сотрудников, а для подтверждения действий предлагают воспользоваться фейковым ботом «Госуслуг». После ввода номера телефона и кода из SMS злоумышленники получают полный доступ к аккаунту.
3 сентября МВД предупредило россиян, что мошенники начали использовать доменные имена, визуально схожие с адресами официальных государственных ресурсов, чтобы вынудить граждан самостоятельно звонить им. В МВД подчеркнули, что цель преступников – побудить человека самому инициировать звонок. Эта схема позволяет обходить защитные механизмы банков и операторов связи, которые блокируют входящие мошеннические вызовы.