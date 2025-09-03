МВД предупредило о маскирующих домены под госресурсы мошенниках

В МВД подчеркивают, что цель преступников – побудить человека самому инициировать звонок. Эта схема позволяет обходить защитные механизмы банков и операторов связи, которые блокируют входящие мошеннические вызовы. Для этого используются угрозы вроде «взлома госуслуг», «утечки данных» или «несанкционированного доступа».