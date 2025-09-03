Газета
Главная / Общество /

МВД предупредило о маскирующих домены под госресурсы мошенниках

Ведомости

Мошенники начали использовать доменные имена, визуально схожие с адресами официальных государственных ресурсов, чтобы вынудить граждан самостоятельно звонить им. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники используют доменное имя, которое визуально напоминает настоящий государственный ресурс», – отмечается в сообщении ведомства.

Но с виду легитимный домен оказывается не имеющим отношения к госорганам.

В МВД подчеркивают, что цель преступников – побудить человека самому инициировать звонок. Эта схема позволяет обходить защитные механизмы банков и операторов связи, которые блокируют входящие мошеннические вызовы. Для этого используются угрозы вроде «взлома госуслуг», «утечки данных» или «несанкционированного доступа».

Гражданам напоминают: официальные службы никогда не просят перезвонить по сомнительному номеру.

2 сентября МВД также озвучило пять правил защиты от мошенников. Ведомство советует сохранять внимание при подозрительных звонках или переписке и вовремя прерывать общение, что позволяет «фактически разрушить схему» аферистов.

