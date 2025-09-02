В МВД рассказали о пяти правилах защиты от мошенников

Кроме того, в правила вошла фраза: «Проверяйте, а не доверяйте». В МВД рекомендовали пользователям не связываться с кем-либо по номерам, которые им присылают в SMS, а использовать только официальные источники информации. Представители ведомства подчеркнули, что на проверку можно потратить около 90 секунд и таким образом избавить себя от потерь. В том числе правоохранители посоветовали использовать официальные каналы, чтобы узнать как можно больше схем обманов и потренировать насмотренность.