В МВД рассказали о пяти правилах защиты от мошенников
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ выявило правила, которые позволят избежать обмана мошенников. Они опубликованы в Telegtam-канале ведомства.
Как отметили представители управления, важно концентрировать внимание при подозрительном разговоре и прервать звонок или переписку в нужный момент. Так у граждан появляется возможность «фактически разрушить схему». Второй совет, который озвучили в МВД, – не забывать о паузах. При получении выгодного или иного предложения лучше остановиться и «перезвонить по официальному номеру», считают правоохранители.
Кроме того, в правила вошла фраза: «Проверяйте, а не доверяйте». В МВД рекомендовали пользователям не связываться с кем-либо по номерам, которые им присылают в SMS, а использовать только официальные источники информации. Представители ведомства подчеркнули, что на проверку можно потратить около 90 секунд и таким образом избавить себя от потерь. В том числе правоохранители посоветовали использовать официальные каналы, чтобы узнать как можно больше схем обманов и потренировать насмотренность.
Последнее правило – использование технологий. В МВД считают, что для современного гражданина необходимы антифрод-сервисы, двухфакторная аутентификация и частные обновления приложений.
1 сентября сервис «Финуслуги» сообщил, что мошенники начали использовать новую схему, связанную с подачей налоговой декларации 3-НДФЛ. Они звонят жертве несколько раз, запрашивают различные коды для доступа к финансовым платформам, а также представляются сотрудниками Банка России, предлагая перевести средства на несуществующий «безопасный счет».