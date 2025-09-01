Газета
Главная / Общество /

Мошенники придумали схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ

Ведомости

Мошенники начали использовать новую схему, связанную с подачей налоговой декларации 3-НДФЛ. Об этом сообщил сервис «Финуслуги».

Злоумышленники звонят гражданам под предлогом уведомления о налоговой задолженности и требуют подать декларацию. В ходе разговора они якобы записывают жертву на прием в «Финуслуги» и просят ввести специальный код для подтверждения визита. На деле этот код используется для получения доступа к различным финансовым сервисам.

После этого жертве звонят повторно – на этот раз «от имени» силовых структур или Банка России. Ей сообщают, что код попал к мошенникам и якобы уже начались подозрительные операции. Чтобы «спасти деньги», человека убеждают перевести средства на так называемый «безопасный счет». В «Финуслугах» подчеркнули, что понятия «безопасный счет» не существует, это является уловкой мошенников.

При этом у злоумышленников есть два сценария действий. В первом случае они целятся в уже действующих клиентов финансовых сервисов. Получив код, они пытаются завладеть доступом к аккаунту на «Госуслугах», чтобы затем проникнуть в личный кабинет и вывести деньги.

Во втором сценарии жертвами становятся те, кто еще не зарегистрирован на финансовых платформах. Мошенники добиваются, чтобы человек назвал присланный код, введя его номер телефона на одной из таких платформ. В результате собеседнику действительно приходит комбинация цифр, которую он по неосторожности может передать злоумышленникам.

В сервисе советуют сразу прерывать подозрительные звонки, не общаться по видеосвязи в мессенджерах и проверять информацию только через официальную линию поддержки «Финуслуг».

С 1 сентября в России вступил в силу комплекс мер, направленных на борьбу с киберпреступностью и защиту граждан от мошенников. В частности, входящие звонки будут маркироваться с указанием организации, чтобы граждане могли отличать официальные вызовы от мошеннических. Массовые телефонные обзвоны будут возможны только при согласии абонента, за исключением звонков от органов власти и подведомственных им учреждений.

