Мошенники придумали схему обмана с использованием декларации 3-НДФЛ

С 1 сентября в России вступил в силу комплекс мер, направленных на борьбу с киберпреступностью и защиту граждан от мошенников. В частности, входящие звонки будут маркироваться с указанием организации, чтобы граждане могли отличать официальные вызовы от мошеннических. Массовые телефонные обзвоны будут возможны только при согласии абонента, за исключением звонков от органов власти и подведомственных им учреждений.