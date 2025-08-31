Минцифры напомнило о новых мерах защиты от кибермошенничества
С 1 сентября в России вступит в силу комплекс мер, направленных на борьбу с киберпреступностью и защиту граждан от мошенников. Об этом сообщило Минцифры.
Теперь пользователи смогут самостоятельно установить запрет на заключение договоров на услуги связи без личного присутствия, что предотвратит регистрацию номеров на чужие имена. Снять такой запрет можно будет только очно через МФЦ. Также смс-коды для восстановления доступа к порталу Госуслуг будут приходить с временной задержкой, чтобы исключить возможность перехвата кода злоумышленниками.
Сим-картой сможет пользоваться исключительно ее владелец. При необходимости пользоваться номером смогут близкие родственники, при этом переоформление договора не потребуется. Также разрешено передавать сим-карты представителям государственных органов и экстренных служб при исполнении ими служебных обязанностей.
С 1 сентября появится возможность назначить доверенное лицо для подтверждения банковских операций, например, при переводе средств на чужой счет.
Также входящие звонки будут маркироваться с указанием организации, чтобы граждане могли отличать официальные вызовы от мошеннических. Массовые телефонные обзвоны будут возможны только при согласии абонента, за исключением звонков от органов власти и подведомственных им учреждений.
24 августа стало известно, что ведомства начнут проверять на актуальность мобильные номера телефонов, которые используются для регистрации в информационных системах госорганов и организаций. Номера будут проверять на принадлежность человеку, которому предоставляются государственные услуги. Если окажется, что указанному гражданину номер уже не принадлежит, то его будут откреплять от учетной записи.
20 августа правительство утвердило план концепции противодействия киберпреступлениям. Работа будет вестись под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. Главный акцент сделан на совершенствовании законодательства и координации ведомств. Планируется обязать операторов связи и интернет-провайдеров информировать полицию о случаях мошенничества в сети.