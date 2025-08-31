Минцифры напомнило о новых мерах защиты от кибермошенничества

Теперь пользователи смогут самостоятельно установить запрет на заключение договоров на услуги связи без личного присутствия, что предотвратит регистрацию номеров на чужие имена. Снять такой запрет можно будет только очно через МФЦ. Также смс-коды для восстановления доступа к порталу Госуслуг будут приходить с временной задержкой, чтобы исключить возможность перехвата кода злоумышленниками.