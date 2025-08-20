Правительство утвердило план концепции противодействия киберпреступности

Правительство утвердило план концепции противодействия киберпреступностиПланируется расширить административную ответственность за нарушения в сети
Правительство утвердило план реализации концепции государственной системы противодействия киберпреступлениям. Об этом сообщается на сайте кабмина. Работа будет вестись под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Главный акцент сделан на совершенствовании законодательства и координации ведомств. Планируется обязать операторов связи и интернет-провайдеров информировать полицию о случаях мошенничества в сети. Реализацией этой части займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор в сотрудничестве с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По итогам этой работы правительство в III квартале 2027 г. начнет вносить поправки в законодательство. Тогда же ведомства разработают предложения о повышении ответственности за нарушения в области персональных данных. В частности, будет увеличен срок давности привлечения по административным статьям за такие нарушения.
Также кабмин намерен проводить профилактику преступлений, которые совершаются с помощью цифровых технологий. Такие мероприятия будут проходить под предводительством Минцифры, Минкульта, Минфина, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банка России. Они будут заниматься повышением цифровой грамотности граждан в виде размещения социальной рекламы в СМИ.
Кроме того, будут предприняты меры для предотвращения вовлечения несовершеннолетних в цифровые преступления. Материалы для этой работы создадут во II квартале 2026 г. МВД и Минцифры планируют до I квартала 2027 г. интегрировать обязательное информирование граждан о возможных преступлениях в мобильные приложения.
Правительство также создаст в III квартале 2026 г. единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты интернет-магазинов для борьбы с «электронными двойниками». Также будет разработан алгоритм выявления искусственного интеллекта при совершении киберпреступлений до I квартала 2028 г.
Правительство напоминает, что концепция противодействия киберпреступлениям была утверждена в декабре 2024 г. указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития.
В июле управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ сообщало, что мошенники начали создавать фишинговые схемы, связанные с оплатой проезда по платным дорогам Москвы, включая Московский скоростной диаметр (МСД). По данным ведомства, злоумышленники создают сайты-дубликаты, внешне практически неотличимые от официальных ресурсов, которые даже индексируются в популярных поисковых системах.
30 июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников. Создать биометрическую базу должны до 1 апреля 2026 г. Этим же поручением ведомствам необходимо «оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников».