Правительство утвердило план концепции противодействия киберпреступности

Главный акцент сделан на совершенствовании законодательства и координации ведомств. Планируется обязать операторов связи и интернет-провайдеров информировать полицию о случаях мошенничества в сети. Реализацией этой части займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор в сотрудничестве с Генпрокуратурой и Следственным комитетом. По итогам этой работы правительство в III квартале 2027 г. начнет вносить поправки в законодательство. Тогда же ведомства разработают предложения о повышении ответственности за нарушения в области персональных данных. В частности, будет увеличен срок давности привлечения по административным статьям за такие нарушения.