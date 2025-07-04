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Мошенники создают поддельные сайты оплаты проезда по дорогам Москвы

Ведомости

Мошенники начали создавать фишинговые схемы, связанные с оплатой проезда по платным дорогам Москвы, включая Московский скоростной диаметр (МСД). Об этом сообщает управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ. По данным ведомства, злоумышленники создают сайты-дубликаты, внешне практически неотличимые от официальных ресурсов, которые даже индексируются в популярных поисковых системах.

После того как пользователь вводит на фальшивом сайте реквизиты банковской карты и сумму оплаты, средства списываются, однако сам проезд остается неоплаченным. Полученные данные банковских карт преступники затем используют для хищения средств.

«За минувший месяц нами было заблокировано более 10 фишинговых ресурсов, маскирующихся под официальный сайт МСД. Максимальный ущерб, нанесенный одному из пострадавших граждан, превысил 22 000 руб.», – сообщили в пресс-службе УБК МВД России.

В ведомстве напоминают, что оплата проезда возможна только через проверенные источники: мобильное приложение «Парковки России», официальный сайт МСД (msd.mos.ru), портал «Госуслуги», а также через приложения банков, где указаны данные автомобиля.

Граждан призывают не игнорировать предупреждения браузеров и не вводить персональные данные на подозрительных сайтах.

30 июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников. 

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