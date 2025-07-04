Мошенники создают поддельные сайты оплаты проезда по дорогам Москвы

Мошенники начали создавать фишинговые схемы, связанные с оплатой проезда по платным дорогам Москвы, включая Московский скоростной диаметр (МСД). Об этом сообщает управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ. По данным ведомства, злоумышленники создают сайты-дубликаты, внешне практически неотличимые от официальных ресурсов, которые даже индексируются в популярных поисковых системах.