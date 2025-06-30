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В России создадут базу биометрических данных мошенников

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников. Это следует из перечня поручений главы правительства.

Разработать базу биометрических данных поручено Минцифры, МВД и Роскомнадзору при участии Банка России. «Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников», – говорится в поручении.

Создать биометрическую базу должны до 1 апреля 2026 г. Этим же поручением ведомствам необходимо «оценить возможность использования операторами связи с согласия граждан технологий искусственного интеллекта для блокировки телефонных вызовов мошенников».

«Ведомости» в ноябре 2024 г. писали, что Минцифры планирует создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками. Как говорил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду (борьба с мошенничеством) и биометрическая база как раз входит в перечень этих мер.

Источник, близкий к Минцифры, говорил «Ведомостям», что образцы биометрии злоумышленников будут передаваться в МВД только в том случае, если абонент напишет заявление о преступлении, а у оператора будет запись разговора с мошенником.

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