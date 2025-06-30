В России создадут базу биометрических данных мошенников

«Ведомости» в ноябре 2024 г. писали, что Минцифры планирует создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками. Как говорил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду (борьба с мошенничеством) и биометрическая база как раз входит в перечень этих мер.