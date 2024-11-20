Минцифры планирует искать телефонных мошенников с помощью биометрии

Минцифры планирует искать телефонных мошенников с помощью биометрииНо юридические механизмы для такой базы данных пока не проработаны
Миницифры планирует создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 19 ноября на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», организованной совместно «Ведомостями» и «Билайном». По словам Шадаева, в настоящий момент обсуждается большой пакет мер по антифроду (борьба с мошенничеством). Он добавил, что биометрическая база как раз входит в перечень этих мер.
Источник «Ведомостей», близкий к Минцифры, пояснил, что образцы биометрии злоумышленников будут передаваться в МВД только в том случае, если абонент напишет заявление о преступлении, а у оператора будет запись разговора с мошенником. В этом случае запись будет передана с согласия абонента в рамках оперативно-розыскной деятельности, заверил он.