Сотрудники отрасли связи чаще всего сливают данные на сторону

Сотрудники отрасли связи чаще всего сливают данные на сторонуНабор данных одного человека можно приобрести в даркнете за 5000–20 000 рублей
Свыше половины (63%) судебных дел в области информационной безопасности (ИБ) были связаны с неправомерным доступом к компьютерной информации по ст. 272 УК РФ. Большая часть (68%) из них приходится на отрасль связи. К таким выводам пришли специалисты «Серчинформа», которые проанализировали более сотни судебных актов в 2024–2025 гг. по уголовным делам, связанным с инцидентами в ИБ, виновниками которых стали сотрудники организаций. В 55% случаев к уголовной ответственности за ИБ-нарушения привлекали сотрудников из отрасли связи, в 16% случаев – представителей органов власти и в 15% случаев – сотрудников финсектора, выяснили аналитики.
Под состав ст. 272 УК РФ подпадают практически любые нарушения с защищаемой информацией, выявленные как следственными органами, так и пострадавшими организациями, объясняет GR-специалист «Серчинформа» Дмитрий Вощуков. В четверти случаев для сотрудников они оборачивались штрафами или лишением права на занятие определенных должностей и только в 9% случаев – ограничением свободы, говорится в исследовании.