Сотрудники отрасли связи чаще всего сливают данные на сторону

Свыше половины (63%) судебных дел в области информационной безопасности (ИБ) были связаны с неправомерным доступом к компьютерной информации по ст. 272 УК РФ. Большая часть (68%) из них приходится на отрасль связи. К таким выводам пришли специалисты «Серчинформа», которые проанализировали более сотни судебных актов в 2024–2025 гг. по уголовным делам, связанным с инцидентами в ИБ, виновниками которых стали сотрудники организаций. В 55% случаев к уголовной ответственности за ИБ-нарушения привлекали сотрудников из отрасли связи, в 16% случаев – представителей органов власти и в 15% случаев – сотрудников финсектора, выяснили аналитики.