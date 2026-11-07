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Устроившим стрельбу в Кракове оказался гражданин Польши

Анна Суслова

Стрелок, открывший огонь в центре польского Кракова, является гражданином Польши. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства в соцсети Х.

«Виновник инцидента на Главной рыночной площади в Кракове является гражданином республики Польша. Мы опровергаем информацию о гибели полицейского, а также о поиске сообщника. Единственный известный виновник инцидента находится в руках полиции», – говорится в сообщении.

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский также сообщил, что в результате стрельбы двое полицейских получили огнестрельные ранения. Один из сотрудников правоохранительных органов получил три ранения, сейчас его оперируют.

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рыночной площади и открыл огонь. Подозреваемый был ранен и доставлен в больницу.

Погибли 5 человек, 10 человек получили ранения. Спецслужбы продолжают работу на месте преступления.

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что в Краков направляется глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что полиция изучает все обстоятельства и причины стрельбы.

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