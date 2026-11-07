Туск назвал стрельбу в центре Кракова терактом
Полиция изучает все обстоятельства и причины стрельбы в центре польского Кракова. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети Х.
«Я постоянно получаю от министра внутренних дел информацию о ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция расследует предысторию и все обстоятельства теракта», – сказано в сообщении.
7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рыночной площади и открыл огонь. Подозреваемого в нападении задержали. Изначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых. Позже число погибших возросло до пяти. Полиция Малопольского воеводства сообщила, что преступник, открывший огонь, был ранен сотрудниками полиции. Сейчас его доставляют в больницу. Спецслужбы продолжают работу на месте преступления.
Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что в Краков направляется глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что он «мысленно находится с ними».