Туск назвал стрельбу в центре Кракова терактом

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рыночной площади и открыл огонь. Подозреваемого в нападении задержали. Изначально сообщалось о двух погибших и 10 раненых. Позже число погибших возросло до пяти. Полиция Малопольского воеводства сообщила, что преступник, открывший огонь, был ранен сотрудниками полиции. Сейчас его доставляют в больницу. Спецслужбы продолжают работу на месте преступления.