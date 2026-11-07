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Иран отменил ограничения на дальность действия своих ракет

Ася Султанова

Иран снял ограничения на дальность ракет, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Исламская Республика продемонстрирует свои возможности для ответа на угрозы на практике и в асимметричной войне сможет нанести удар по противнику в тех точках, где он этого не ожидает», – заявил Мохеби.

31 октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал высшее командование вооруженных сил страны отвечать на внешние угрозы незамедлительно и не придерживаться географических рамок.

The Wall Street Journal писала, что США нанесли удар по иранскому острову Кешм 2 ноября. Речь о последнем из серии ограниченных ударов, которые Вашингтон тайно наносил по Ирану в последние недели.

Телеканал MS Now со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа проинформировала союзников в Персидском заливе о необходимости подготовиться к короткому и интенсивному раунду ударов по Ирану уже 4 ноября – на следующий день после промежуточных выборов в конгресс. 

5 ноября Министерство иностранных дел России порекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран из-за сохраняющейся угрозы новой эскалации ситуации вокруг страны.

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