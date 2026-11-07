США, Армения и Азербайджан запустили группы по продвижению «маршрута Трампа»

США, Азербайджан и Армения запустили трехсторонние технические плановые группы для продвижения «Международного маршрута мира и процветания Трампа» (TRIPP) – мультимодального транзитного коридора. Об этом говорится на сайте госдепа США. Старт работе дали помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, заместитель министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.