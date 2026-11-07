США, Армения и Азербайджан запустили группы по продвижению «маршрута Трампа»
США, Азербайджан и Армения запустили трехсторонние технические плановые группы для продвижения «Международного маршрута мира и процветания Трампа» (TRIPP) – мультимодального транзитного коридора. Об этом говорится на сайте госдепа США. Старт работе дали помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, заместитель министра иностранных дел и международной торговли Армении Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.
Как отмечается, форум объединяет политиков и технических экспертов из трех стран. Их цель – содействие долгосрочной стабильности и коммерческое процветание в регионе.
Стороны договорились учредить первые две трехсторонние плановые группы, сосредоточенные на транспорте и передаче электроэнергии. Эти технические группы, как указывается, – важный шаг к решению сложных технических вопросов и переходу к следующим этапам реализации, включая подключение к другим региональным инфраструктурам.
Стороны также подтвердили свои обязательства по скорейшему запуску всех форматов TRIPP.
8 августа 2025 г. Баку и Ереван заключили совместное соглашение о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Стороны также подтвердили намерение в ближайшее время приступить к реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Трамп заявили, что Вашингтонский саммит способствовал установлению реального мира между Арменией и Азербайджаном.
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана 11 августа обнародовали текст проекта мирного договора из 17 пунктов.