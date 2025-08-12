17 пунктов проекта мирного договора Армении и Азербайджана

17 пунктов проекта мирного договора Армении и АзербайджанаПарафированный договор опубликован обеими странами
Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана 11 августа обнародовали текст проекта мирного договора – «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» из 17 пунктов. Они были парафированы (предварительно одобрены) 8 августа во время визита премьера Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева в США при посредничестве их президента Дональда Трампа.
Отказ от претензий и войн
В статье 1 отмечается, что, поскольку по Алма-Атинской декларации 1991 г. границы республик СССР стали международными границами постсоветских стран, «стороны признают и должны уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга».
Из этого вытекает формулировка статьи 2: «Стороны подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать в будущем. Стороны не будут предпринимать действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, которые направлены на расчленение или нарушение территориальной целостности или политического единства другой стороны».
Поэтому Армения и Азербайджан также обещают в статье 3 воздерживаться «от применения силы или угрозы ее применения как против территориальной целостности или политической независимости, так и любым другим образом, несовместимым с Уставом ООН». Они также «не должны позволять третьей стороне использовать их территории для применения силы против другой». Кроме военных угроз Баку и Ереван обязуются «воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга» (статья 4).
Вопрос Карабаха и сепаратизма
С «внутренними делами» связано и то, что, по статье 12 соглашения, «ни одна из сторон не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства в качестве оправдания для невыполнения настоящего соглашения». Одним из таких препятствий в виде «внутреннего законодательства» является, по мнению Азербайджана, конституция Армении. Вокруг ее положений с отсылкой к декларации независимости Армении, где есть упоминание Арцаха (Нагорный Карабах, возвращенный под контроль Баку в 2020–2023 гг. – «Ведомости»), велись долгие переговоры.
Де-факто Баку более не имеет претензий к армянской стороне по поводу отсылок на Нагорный Карабах в конституции после того, как Азербайджан установил полный контроль над территорией, отмечает политолог Артур Атаев: «Сама эта проблема сошла с армянской повестки. Теоретически на случай провала референдума по изменению основного закона Ереван мог бы отдельно обговорить с Баку вопрос об исключении Карабаха из армянской конституции в отдельном соглашении, которое может стать приложением к мирному договору».
Азербайджан и Армения, по статье 8, осуждают «нетерпимость, расовую ненависть и дискриминацию, сепаратизм, насильственный экстремизм и терроризм во всех их проявлениях в пределах своей юрисдикции и обязуются бороться с ними». Для Баку принципиален тут Нагорный Карабах. Он до 2023 г. был населен армянами. Они с 1991 по 2020 г. имели свою не признанную, но поддерживаемую Арменией Нагорно-Карабахскую республику (НКР), упраздненную с 2024 г. Ряд руководителей НКР сейчас под стражей в Азербайджане по обвинениям в сепаратизме и терроризме.
В статье 9 стороны обязуются рассматривать «случаи пропажи и насильственных исчезновений в ходе вооруженного конфликта, в котором участвовали обе стороны, путем обмена всей имеющейся информацией», включая расследование судьбы лиц, поиск и возвращение их останков, в том числе при содействии международных организаций, а также «отправление правосудия» в отношении замешанных в исчезновении людей. Однако о возвращении живых арестованных (среди них находящийся в заключении в Баку один из премьеров непризнанной НКР – Рубен Варданян) не говорится.
Пункт о преследовании терроризма и сепаратизма – дань общемировой практике, считает Атаев. Это значит, что Ереван перестанет поощрять талышский или иной сепаратизм, давать убежище активистам и делать конференции и круглые столы по этой теме. Азербайджанская сторона не станет продвигать повестку «Западного Азербайджана» в Армении, продолжает эксперт: «Вряд ли армянские власти будут ловить участников карабахских войн. Косвенно об этом говорится в пункте проекта соглашения об отказе от взаимных исков в международных инстанциях».
Дипотношения и делимитация границ
После обмена ратификационными грамотами Армения и Азербайджан (сроки не названы) установят дипотношения по Венским конвенциям 1961 и 1963 гг. В статье 5 Армения и Азербайджан обязуются «добросовестно вести переговоры между соответствующими пограничными органами» комиссии по делимитации 1000-километровой границы, что будет учреждена особым соглашением. Комиссии двух стран уже провели более десятка встреч, увенчавшихся переходом ряда сел под контроль Азербайджана в 2024 г., а также делимитацией 13 км. Это вызвало протесты в Армении в 2024 г.
Отсутствие демаркации послужило поводом к началу в 2021 г. пограничного конфликта. Тогда, по мнению армянской стороны, азербайджанская армия вторглась со стороны ранее взятого под контроль Карабаха на ее суверенную территорию в Сюнике. В обстрелах погибли сотни военнослужащих с обеих сторон. Пограничные населенные пункты, в частности армянский Джермук, в 2022 г. пострадали от ударов.
В вопросе границы важна и статья 7. Там стороны обязуются «не размещать вдоль своей общей границы силы третьей стороны, до проведения делимитации и последующей демаркации границы». Во время пограничного конфликта в Армении размещались наблюдатели ЕС. Пыталась вести работу комиссия ОДКБ. Теперь Баку и Ереван будут «осуществлять согласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной области, с целью обеспечения безопасности в приграничных районах».
Вопрос Зангезура
В соглашении нет упоминаний о транспортном коридоре в Сюникской области Армении. В трехсторонних договоренностях между Азербайджаном, Арменией и Россией от ноября 2020 г. и дополнительных соглашениях к ним в 2021–2023 гг. речь шла о разблокировке транспортных коридоров на Южном Кавказе. Предполагалось, что возобновится транспортное сообщение между «материковой» азербайджанской территорией и ее анклавом – Нахичеванью.
Расчет был на то, что железнодорожный коридор через армянский Мегри в 40 км будут охранять пограничники ФСБ России. Ереван отвергал экстерриториальность подобного коридора как угрозу суверенитету. Переговоры шли годами. Баку настаивал, что получит коридор, и ссылался на поддержку Турции. Благодаря этой магистрали Азербайджан получил бы прямую сухопутную связь с союзной страной.
Но 8 августа на встрече в Вашингтоне Пашиняна, Алиева и Трампа последний объявил о том, что Армения подписала с США соглашение о Зангезурском коридоре: он передается США на 99 лет и станет «маршрутом Трампа ради международного мира и процветания». И хотя Зангезур в проекте мирных соглашений не упоминается, там есть статья 10. В ней отмечается, что Баку и Ереван «могут заключать соглашения в соответствующих областях, представляющих взаимный интерес», в частности «транзитно-транспортной». К ним можно отнести и соглашение Армении с США.