17 пунктов проекта мирного договора Армении и Азербайджана

Азербайджан и Армения, по статье 8, осуждают «нетерпимость, расовую ненависть и дискриминацию, сепаратизм, насильственный экстремизм и терроризм во всех их проявлениях в пределах своей юрисдикции и обязуются бороться с ними». Для Баку принципиален тут Нагорный Карабах. Он до 2023 г. был населен армянами. Они с 1991 по 2020 г. имели свою не признанную, но поддерживаемую Арменией Нагорно-Карабахскую республику (НКР), упраздненную с 2024 г. Ряд руководителей НКР сейчас под стражей в Азербайджане по обвинениям в сепаратизме и терроризме.