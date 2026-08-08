Пашинян и Трамп назвали саммит в Вашингтоне шагом к миру для Еревана и Баку

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине сказал, что отношения между Азербайджаном и Арменией возвращаются к нормализации. Глава Азербайджана отметил, что Баку после достижения договоренностей перешел к практическим действиям. Алиев также сообщил о расширении транзитного сообщения через территорию страны. По его словам, поставки грузов в Армению через Азербайджан приобрели значительный масштаб, а общий объем прошедших транзитных грузов превысил 40 000 т.