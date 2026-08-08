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Пашинян и Трамп назвали саммит в Вашингтоне шагом к миру для Еревана и Баку

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп заявили, что Вашингтонский саммит способствовал установлению реального мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщили в правительстве Армении по итогам телефонного разговора лидеров.

В ходе беседы Пашинян выразил благодарность Трампу за проведение саммита мира 8 августа 2025 г. в Вашингтоне и его участие в подписании декларации о мире между Ереваном и Баку, уточнили в правительстве.

Стороны также подтвердили намерение в ближайшее время приступить к реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

17 пунктов проекта мирного договора Армении и Азербайджана

Политика / Международные новости

8 августа 2025 г. Баку и Ереван заключили совместное соглашение о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии американского лидера. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине сказал, что отношения между Азербайджаном и Арменией возвращаются к нормализации. Глава Азербайджана отметил, что Баку после достижения договоренностей перешел к практическим действиям. Алиев также сообщил о расширении транзитного сообщения через территорию страны. По его словам, поставки грузов в Армению через Азербайджан приобрели значительный масштаб, а общий объем прошедших транзитных грузов превысил 40 000 т.

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