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Главная / Политика /

Алиев: отношения Азербайджана и Армении движутся к нормализации

Ведомости

Отношения между Азербайджаном и Арменией возвращаются к нормализации. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, передает Apa.az.

По словам Алиева, после парафирования мирного соглашения и подписания Совместной декларации в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа был фактически завершен конфликт между двумя странами, продолжавшийся более 30 лет. Глава Азербайджана отметил, что Баку после достижения договоренностей перешел к практическим действиям.

«Поставляемые сегодня Азербайджаном в Армению бензин и дизельное топливо являются очень большим вкладом в энергетическую безопасность Армении», – заявил Алиев.

17 пунктов проекта мирного договора Армении и Азербайджана

Политика / Международные новости

Президент Азербайджана также сообщил о расширении транзитного сообщения через территорию страны. По его словам, поставки грузов в Армению через Азербайджан приобрели значительный масштаб, а общий объем прошедших транзитных грузов превысил 40 000 т.

9 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан и Армения уже завершили делимитацию около 13 км государственной границы. По его словам, стороны достигли ряда договоренностей по этому вопросу. Байрамов сообщил, что процесс делимитации продолжится с севера на юг, а вопросы эксклавных сел также планируется урегулировать. Протяженность государственной границы между Арменией и Азербайджаном составляет около 1007 км.

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана 11 августа 2025 г. обнародовали текст проекта мирного договора – «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений» из 17 пунктов. Они были парафированы 8 августа во время визита премьера Никола Пашиняна и президента Алиева в США при посредничестве их президента Трампа.

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