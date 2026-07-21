Алиев: отношения Азербайджана и Армении движутся к нормализации

9 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан и Армения уже завершили делимитацию около 13 км государственной границы. По его словам, стороны достигли ряда договоренностей по этому вопросу. Байрамов сообщил, что процесс делимитации продолжится с севера на юг, а вопросы эксклавных сел также планируется урегулировать. Протяженность государственной границы между Арменией и Азербайджаном составляет около 1007 км.