Азербайджан и Армения провели делимитацию части границы
Азербайджан и Армения уже завершили делимитацию около 13 км государственной границы. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Между Азербайджаном и Арменией ведется работа по делимитации и демаркации. В этом направлении созданы комиссии. Эта работа регулярно продолжается», – сказал глава азербайджанского МИДа (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, стороны достигли ряда договоренностей по этому вопросу. Байрамов сообщил, что процесс делимитации продолжится с севера на юг, а вопросы эксклавных сел также планируется урегулировать. Известно, что протяженность государственной границы между Арменией и Азербайджаном составляет около 1007 км. Эта цифра соответствует официальным данным Азербайджана.
11 августа 2025 г. Армения и Азербайджан объявили об отказе от взаимных территориальных претензий и опубликовали проект мирного договора из 17 пунктов. Документ был парафирован 8 августа во время визита премьера Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева в США при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.