Азербайджан и Армения провели делимитацию части границы

По его словам, стороны достигли ряда договоренностей по этому вопросу. Байрамов сообщил, что процесс делимитации продолжится с севера на юг, а вопросы эксклавных сел также планируется урегулировать. Известно, что протяженность государственной границы между Арменией и Азербайджаном составляет около 1007 км. Эта цифра соответствует официальным данным Азербайджана.