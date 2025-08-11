Армения и Азербайджан отказались от взаимных территориальных претензий

Армения и Азербайджан отказались от взаимных территориальных претензийБаку и Ереван опубликовали проект мирного договора
Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении обнародовали текст предварительного мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов и опубликован на сайтах ведомств.
Среди основных пунктов соглашения:
Территория бывшего СССР стала международными границами государств и была признана в качестве таковой международным сообществом. Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга.
Стороны не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать никаких таких претензий в будущем.
Стороны в своих взаимоотношениях воздерживаются от применения силы или угрозы ее применения, а также от вмешательства во внутренние дела друг друга.
Страны намерены восстановить дипломатические отношения после ратификации соглашения.
Армения и Азербайджан планируют провести делимитацию и демаркацию государственной границы.
На границе между странами не должны размещаться силы третьих стран.
Стороны отзовут взаимные иски в международные суды после вступления соглашения в силу.
В соглашении говорится, что стороны осознают необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе. При подписании документа они руководствовались Уставом ООН, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, и др.
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора. Стороны намерены обратиться к генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу, под эгидой которой страны несколько десятилетий вели переговоры об урегулировании карабахского конфликта.
Как уточнил «Ведомостям» азербайджанский политолог, член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов, мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет заключен сразу после того, как Ереван исключит из преамбулы армянской конституции пункт о «воссоединении Армении с Нагорным Карабахом». Москва положительно оценила заключение соглашения.