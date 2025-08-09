Пашинян рассказал, что изменит подписанная в США декларация в отношениях с РФ
Подписанная в США трехсторонняя декларация с Арменией и Азербайджаном откроет экономические возможности для России. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».
Армения получит с Россией железнодорожную связь, которой не было 30 лет, напомнил Пашинян. Она появится и через Сюник, и по другим маршрутам – через Грузию. По его словам, Ереван получит связь по железной дороге с Ираном и Центральной Азией, а российская компания ЮКЖД (управляет «Армянскими железными дорогами» ) сможет инвестировать в развитие этих и других маршрутов.
Пашинян считает, что открытие дорог откроет возможности для экономического сотрудничества между Ираном и США или Россией и США. Он напомнил, что иранская компания также участвует в строительстве железной дороги «Север – Юг».
«Скоро мы начнем строительство железной дороги на участке в Мегри, что может открыть возможность для сотрудничества. Есть шанс задействовать железную дорогу Ерасх – Ахурик. Таким образом, этот проект может принести неожиданные, но позитивные последствия», – заявил армянский премьер.
В Белом доме 8 августа состоялось подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Страны обязались полностью прекратить огонь, соблюдать взаимный суверенитет и возобновить торговые отношения в рамках подписанной декларации.