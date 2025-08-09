Пашинян рассказал, что изменит подписанная в США декларация в отношениях с РФ

Армения получит с Россией железнодорожную связь, которой не было 30 лет, напомнил Пашинян. Она появится и через Сюник, и по другим маршрутам – через Грузию. По его словам, Ереван получит связь по железной дороге с Ираном и Центральной Азией, а российская компания ЮКЖД (управляет «Армянскими железными дорогами» ) сможет инвестировать в развитие этих и других маршрутов.