Лукашенко: у президента вряд ли есть друзья

«У президента вряд ли есть друзья. Есть знакомые люди, которые немало для меня сделали. Я это помню. Может, у какого-то президента и друзья. Я про себя говорю. Знаете, друзья со временем начинают от тебя много требовать. Вроде бы друзья и прочее… Вот, ты должен ему там что-то сделать за счет других. И это доходит до коррупции», – сказал он.