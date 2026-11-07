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Лукашенко: у президента вряд ли есть друзья

Анна Суслова

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у президента вряд ли могут быть друзья. Об этом он сказал во время общения с жителями агрогородка Говяды в ходе рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области Белоруссии. Его слова передает агентство «БелТа».

«У президента вряд ли есть друзья. Есть знакомые люди, которые немало для меня сделали. Я это помню. Может, у какого-то президента и друзья. Я про себя говорю. Знаете, друзья со временем начинают от тебя много требовать. Вроде бы друзья и прочее… Вот, ты должен ему там что-то сделать за счет других. И это доходит до коррупции», – сказал он.

Лукашенко добавил, что не приемлет коррупцию, и заключил, что друзей у него, «наверное, нет», однако есть много людей, с которыми он может пообщаться. Белорусский лидер добавил, что он всегда помнит, что занимает пост президента, а также то, что любит трудолюбивых людей.

20 апреля Лукашенко заявил, что общается с российским коллегой Владимиром Путиным как с братом. «С Путиным мы дружим. Даже больше, чем дружим. Он хочет видеть меня и дружить со мной», – сказал он.

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