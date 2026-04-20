Лукашенко рассказал, что общается с Путиным как с братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что общается с российским коллегой Владимиром Путиным как с братом. Об этом он рассказал в интервью RT.
«С Путиным мы дружим. Даже больше, чем дружим. Мы с ним общаемся как братья. Он хочет видеть меня и дружить со мной. Я с удовольствием дружу с Путиным», – сказал он.
Лукашенко также рассказал, что то же обстоит и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ежегодно у них проходят «семейные встречи». По словам белорусского лидера, он со своим младшим сыном, который окончил Пекинский университет, приезжает к нему в семью.
«Мы дружим, общаемся», – добавил Лукашенко.
2 апреля Путин в поздравительной телеграмме Лукашенко в честь Дня единения двух народов заявил, что россияне и белорусы пользуются равными правами и возможностями на территории Союзного государства.
По его словам, за 30 лет действия договора об образовании сообщества сделано многое для развития двустороннего сотрудничества. РФ и Белоруссия согласовывают ключевые параметры макроэкономической, денежно-кредитной, социальной политики и координируют усилия в сферах международной деятельности, обороны и безопасности.