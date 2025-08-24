В России начнут проверять привязанные к госуслугам номера телефонов
Ведомства начнут проверять на актуальность мобильные номера телефонов, которые используются для регистрации в информационных системах госорганов и организаций. Информация следует из утвержденного правительством плана мероприятий.
Номера будут проверять на принадлежность человеку, которому предоставляются государственные услуги. Если окажется, что указанному гражданину номер уже не принадлежит, то его будут откреплять от учетной записи.
Задача поставлена Минцифры, Минфину, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзору и ФСБ. Ведомства должны будут выполнить ее до IV квартала 2026 г. Власти ожидают, что это упростит задачу по борьбе с киберпреступностью.
20 августа правительство утвердило план концепции противодействия киберпреступлениям. Работа будет вестись под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. Главный акцент сделан на совершенствовании законодательства и координации ведомств. Планируется обязать операторов связи и интернет-провайдеров информировать полицию о случаях мошенничества в сети.