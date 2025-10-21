В Госдуме призвали усилить контроль за детскими онлайн-платформами

Парламентарий добавил, что такие платформы, как Roblox, Discord и Minecraft, сегодня выполняют для подростков роль соцсетей, но без должного уровня контроля. Это создает благоприятные условия для киберпреступлений, вымогательства и психологического давления. Он заключил, что безопасная цифровая среда должна стать таким же приоритетом, как безопасность на улице или в школе.