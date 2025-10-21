В Госдуме призвали усилить контроль за детскими онлайн-платформами
Детские онлайн-платформы требуют усиленного контроля, поскольку из-за открытости и слабых механизмов модерации они стали удобной средой для злоумышленников. Об этом член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил в беседе с ТАСС.
Депутат подчеркнул необходимость системного усиления регулирования и требований к детским цифровым сервисам. По его словам, платформы обязаны применять проактивную модерацию контента, верификацию пользователей, мониторинг подозрительных коммуникаций и мгновенную блокировку при выявлении рисков. При этом государство и ИТ-сообщество должны координировать усилия с родителями и школами для формирования у детей навыков цифровой гигиены и критического восприятия онлайн-среды.
Немкин отметил, что изначально детские игры создавались как безопасное пространство для творчества и общения, но теперь стали инструментом преступников. В отличие от традиционных соцсетей, игровые миры вызывают у детей больше доверия, чем и пользуются злоумышленники, выстраивая «дружбу» и постепенно переводя общение в закрытые чаты.
Парламентарий добавил, что такие платформы, как Roblox, Discord и Minecraft, сегодня выполняют для подростков роль соцсетей, но без должного уровня контроля. Это создает благоприятные условия для киберпреступлений, вымогательства и психологического давления. Он заключил, что безопасная цифровая среда должна стать таким же приоритетом, как безопасность на улице или в школе.
В сентябре МВД предупредило, что мошенники предлагают детям сфотографировать телефоны родителей или бабушек, а также зайти в их банковские приложения, чтобы якобы получить деньги в игре Roblox. Аферисты просят при выполнении «задания» использовать только телефон родителей или бабушки. В противном случае угрожают отправить пользователя «сразу в бан». Когда ребенок сделает необходимое, преступники обещают ему помочь получить 10 000 робуксов (внутренняя виртуальная валюта платформы Roblox).