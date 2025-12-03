Почему Роскомнадзор ограничил Roblox

В ноябре 2025 г. зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия») сообщил журналистам издания «Абзац», что в случае подтверждения факта пагубного воздействия Roblox на детей доступ к платформе будет запрещен на территории России. Поводом для комментария стало разбирательство по факту убийства матери и поджога квартиры, совершенных девочкой 13 лет, утверждает «Абзац». Подросток предположительно смоделировала убийство при помощи видеоигры, созданной на Roblox. В пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что тело женщины с колото-резаной раной шеи нашли в квартире дома 26 ноября, а дочь потерпевшей призналась в содеянном, передавал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.