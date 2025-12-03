Почему Роскомнадзор ограничил Roblox

Почему Роскомнадзор ограничил RobloxНа популярной в России американской платформе распространяют экстремистские материалы и развращают детей
Роскомнадзор 3 декабря сообщил, что ограничил доступ к американской интернет-платформе Roblox. В Roblox пользователи могут создавать свои собственные игры, а также играть в чужие. По словам представителя Роскомнадзора, ограничение доступа связано с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, с призывами к совершению противоправных действий насильственного характера и с пропагандой ЛГБТ-тематики (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», – сообщил представитель Роскомнадзора. Такие действия совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх, подчеркнули в ведомстве.
Помимо этого, по словам представителя ведомства, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию. «Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», – утверждает собеседник. Случаи подобного противоправного поведения в отношении детей носят не единичный характер как в США, так и в России, сообщил представитель ведомства, не приводя статистических данных.
Пользователи начали жаловаться через сервис Downdetector на недоступность платформы Roblox еще утром 3 декабря. Больше всего жалоб успело поступить из восточных регионов страны – Хабаровского края, Сахалинской, Магаданской и Тюменской областей (по 3%), а также из Ханты-Мансийского АО (2%), следует из статистики Downdetector.
В соответствии с решениями уполномоченных органов Роскомнадзор уже «неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам», сообщил представитель регулятора.
В ноябре 2025 г. зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия») сообщил журналистам издания «Абзац», что в случае подтверждения факта пагубного воздействия Roblox на детей доступ к платформе будет запрещен на территории России. Поводом для комментария стало разбирательство по факту убийства матери и поджога квартиры, совершенных девочкой 13 лет, утверждает «Абзац». Подросток предположительно смоделировала убийство при помощи видеоигры, созданной на Roblox. В пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сообщили, что тело женщины с колото-резаной раной шеи нашли в квартире дома 26 ноября, а дочь потерпевшей призналась в содеянном, передавал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В 2023 г. Roblox занял лидирующее место по загрузкам среди российских пользователей – 10 млн раз, писали «Ведомости» в январе 2024 г. со ссылкой на данные исследовательской компании Data.ai (ранее App Annie). Второе место с 9,36 млн скачиваний тогда занял проект Gacha Life 2 – симулятор создания персонажа в стиле аниме. При этом количество установок мобильных игр из App Store и Google Play среди российских пользователей в 2023 г. выросло год к году на 4% и составило 2,73 млрд.
С ноября 2025 г. Roblox начал требовать фото для верификации пользователей по всему миру, писали «Ведомости». С января 2026 г. платформа планирует ввести обязательную верификацию по биометрическим данным для подтверждения возраста, чтобы ограничить доступ детям младше 13 лет.
Фактически Roblox – это ключевая игровая площадка для детей со всего мира, очень популярная и в России, аудиторию которой преимущественно составляют дети и подростки до 10–14 лет, говорит основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов. Всего активных игроков Roblox в районе 380 млн (ежемесячная аудитория), из них российских – около 18 млн, говорит руководитель проектов EvApps Данила Середа. В России в Roblox ежедневно играло около 2 млн детей и подростков, добавил Сахнов.
По словам эксперта, контент, доступный для детей, всегда привлекал особое внимание правоохранителей в связи с наименьшей защищенностью этой категории. Одна из важных причин блокировки – это система модерации контента и невероятное количество игр, которые выходят на площадке, поясняет Сахнов. Эксперт пояснил, что запустить свою игру здесь может любой школьник и в таких условиях уследить за содержанием этих игр не представляется возможным.
На данный момент Roblox находится под ограничительными мерами в Китае, Алжире, Катаре, Ираке, ОАЭ (частично). Возможность введения ограничений на данный момент рассматривают Индонезия и Бразилия. Генеральные прокуроры сразу трех американских штатов – Кентукки, Техаса и Луизианы – подали иски к платформе, обвинив ее в неспособности защитить детей.