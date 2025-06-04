Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Суд запретил деятельность издателя игры «Мир танков»

Активы компании «Леста» конфискованы в доход государства
Георгий Недогибченко
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству 100% долей в уставном капитале трех российских юрлиц петербургской игровой студии и издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей» (разработчик «Леста игры»). Согласно решению суда, деятельность владельца российского разработчика игр «Леста игры» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого признана экстремистской и запрещена на территории России. По его данным, Кислый и Хатажаев финансировали фонды, занимающиеся закупкой снаряжения для ВСУ. Претензии Генпрокуратуры были связаны с гонконгским офшором, через который предположительно проводились операции в пользу ВСУ.

В исковых требованиях надзорного ведомства указывалось, что Хатажаев и Кислый составляют экстремистское объединение и осуществляют соответствующую деятельность. К иску были приложены публикации с заголовками вроде: «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили» и пр. В частности, Хатажаев, согласно позиции ведомства, действовал в России в интересах Wargaming, которая объявила сбор средств на нужды ВСУ. В середине апреля суд наложил обеспечительные аресты на активы трех российских юрлиц компании.

Решение по делу «Лесты» не распространяется на саму группу компаний, ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр, сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник. Об этом же в своем Telegram-канале заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин: «Пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других продуктов «Леста игр» беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки».

«Леста игры», в управлении которых находятся проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, ранее входили в состав разработчика и издателя видеоигр Wargaming. Это основанное в 1998 г. белорусским предпринимателем Кислым издательство после начала спецоперации объявило об уходе из России и Белоруссии. Российская часть бизнеса перешла к «Лесте», а игры World of Tanks и World of Warships получили русифицированные названия. Владельцем 99% ООО «Леста» выступал его основатель Хатажаев, который получил свою долю напрямую от Wargaming. Оставшийся 1% принадлежал ООО «Леста геймс эдженси», которое, как и ООО «Леста геймс Москва», находилось в собственности ООО «Леста». В сентябре 2022 г. Хатажаев переоформлял свою долю на китайскую Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024-го вернул себе. Тогда в студии объяснили данное решение тем, что группа компаний рассматривает рынок России как приоритетное направление деятельности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных