Суд запретил деятельность издателя игры «Мир танков»

«Леста игры», в управлении которых находятся проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, ранее входили в состав разработчика и издателя видеоигр Wargaming. Это основанное в 1998 г. белорусским предпринимателем Кислым издательство после начала спецоперации объявило об уходе из России и Белоруссии. Российская часть бизнеса перешла к «Лесте», а игры World of Tanks и World of Warships получили русифицированные названия. Владельцем 99% ООО «Леста» выступал его основатель Хатажаев, который получил свою долю напрямую от Wargaming. Оставшийся 1% принадлежал ООО «Леста геймс эдженси», которое, как и ООО «Леста геймс Москва», находилось в собственности ООО «Леста». В сентябре 2022 г. Хатажаев переоформлял свою долю на китайскую Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024-го вернул себе. Тогда в студии объяснили данное решение тем, что группа компаний рассматривает рынок России как приоритетное направление деятельности.