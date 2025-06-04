Суд запретил деятельность издателя игры «Мир танков»Активы компании «Леста» конфискованы в доход государства
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству 100% долей в уставном капитале трех российских юрлиц петербургской игровой студии и издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей» (разработчик «Леста игры»). Согласно решению суда, деятельность владельца российского разработчика игр «Леста игры» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого признана экстремистской и запрещена на территории России. По его данным, Кислый и Хатажаев финансировали фонды, занимающиеся закупкой снаряжения для ВСУ. Претензии Генпрокуратуры были связаны с гонконгским офшором, через который предположительно проводились операции в пользу ВСУ.
В исковых требованиях надзорного ведомства указывалось, что Хатажаев и Кислый составляют экстремистское объединение и осуществляют соответствующую деятельность. К иску были приложены публикации с заголовками вроде: «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили» и пр. В частности, Хатажаев, согласно позиции ведомства, действовал в России в интересах Wargaming, которая объявила сбор средств на нужды ВСУ. В середине апреля суд наложил обеспечительные аресты на активы трех российских юрлиц компании.
Решение по делу «Лесты» не распространяется на саму группу компаний, ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр, сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник. Об этом же в своем Telegram-канале заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин: «Пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других продуктов «Леста игр» беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки».
«Леста игры», в управлении которых находятся проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, ранее входили в состав разработчика и издателя видеоигр Wargaming. Это основанное в 1998 г. белорусским предпринимателем Кислым издательство после начала спецоперации объявило об уходе из России и Белоруссии. Российская часть бизнеса перешла к «Лесте», а игры World of Tanks и World of Warships получили русифицированные названия. Владельцем 99% ООО «Леста» выступал его основатель Хатажаев, который получил свою долю напрямую от Wargaming. Оставшийся 1% принадлежал ООО «Леста геймс эдженси», которое, как и ООО «Леста геймс Москва», находилось в собственности ООО «Леста». В сентябре 2022 г. Хатажаев переоформлял свою долю на китайскую Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024-го вернул себе. Тогда в студии объяснили данное решение тем, что группа компаний рассматривает рынок России как приоритетное направление деятельности.