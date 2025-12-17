Роскомнадзор допустил разблокировку игры Roblox

Роскомнадзор допустил разблокировку игры RobloxПлатформа согласилась на сотрудничество
Роскомнадзор (РКН) сообщил, что руководство платформы Roblox обратилось в ведомство, выразив готовностью выполнить российские требования по обеспечению безопасности детей в интернете. Ранее доступ к игре был ограничен.
В сообщении регулятора говорится, что платформа ранее игнорировала неоднократные предупреждения о необходимости блокировки опасного контента. Требования включали защиту детей от информации, связанной с насилием, суицидом, детской порнографией, ЛГБТ
«Сейчас платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями», – отметили в Роскомнадзоре.
В регуляторе подчеркнули, что будут взаимодействовать с платформой только при условии реальных действий по защите детей. Если платформа докажет такое стремление, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство.
Представители Roblox сообщили «Ведомостям», что готовы временно ограничить коммуникационные сервисы в России, чтобы восстановить доступ пользователей к играм. Также платформа готова пересмотреть процессы модерации контента. «Компания Roblox намерена продолжить диалог с Роскомнадзором по мере восстановления доступа к платформе, включая обсуждение дополнительных мер для соблюдения необходимых требований, которые могут быть рассмотрены в будущем», – сообщили в Roblox.
Доступ к игре был ограничен 3 декабря. Тогда РКН отмечал, что на платформе выявлено множество деструктивного контента, а ее владельцы игнорируют требования российского законодательства.