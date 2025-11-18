Газета
Студия – разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. признана нежелательной в России

Ведомости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной украинскую компанию GSC Game World – разработчика серии игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Об этом сообщили в ведомстве.

Как отмечает прокуратура, руководством студии в 2022 г. было переведено фонду помощи военнослужащим Украины около $17 млн, на которые были приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили.

«В 2024 г. организацией выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент», – говорится в сообщении.

GSC Game World была основана в 1995 г. в Киеве и стала известна благодаря своим сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». Последней выпущенной игрой компании стала игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Депутат Госдумы Антон Горелкин говорил в 2024 г., что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена на территории России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение. Он указывал, что меры могут быть приняты не только из-за финансирования ВСУ, но и из-за возможной противоправной информации в игре.

