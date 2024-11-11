Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена в России

«Не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры. В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации», – пояснил Горелкин.