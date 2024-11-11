Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена в России
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена на территории России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение, рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.
По его словам, подобные меры могут быть приняты не только из-за того, что разработчики игры оказывают поддержку вооруженным силам Украины (ВСУ).
«Не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры. В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации», – пояснил Горелкин.
Депутат также высказался за поддержку отечественного рынка видеоигр, «который не будет ограничиваться прямым финансированием (как в случае со "Смутой"), а позволит привлечь инвесторов из большого отечественного бизнеса».
«Например, это можно реализовать через формат целевого фонда», – рассказал парламентарий.
22 апреля 2022 г. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. На сайте игры, помимо общей информации и возможности сделать предзаказ, было размещено обращение к поклонникам с осуждением действий России на территории Украины.
Разработчиком игры является украинская компания GSC Game World. Компания была основана в 1995 г. в Киеве и стала известна благодаря своим сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».
После начала военной операции на территории Украины студия отказалась от продаж своих продуктов на территории России. В пресс-службе GSC Game World сообщили, что игры получат только те российские пользователи, которые приобрели цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была анонсирована в 2010 г. и должна была выйти в 2012 г. Однако этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 г. GSC Game World объявила о возобновлении разработки.