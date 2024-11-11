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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена в России

Ведомости

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена на территории России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение, рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, подобные меры могут быть приняты не только из-за того, что разработчики игры оказывают поддержку вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Не исключаю, что, если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и так далее), будут приняты самые суровые меры. В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации», – пояснил Горелкин.

Депутат также высказался за поддержку отечественного рынка видеоигр, «который не будет ограничиваться прямым финансированием (как в случае со "Смутой"), а позволит привлечь инвесторов из большого отечественного бизнеса».

«Например, это можно реализовать через формат целевого фонда», – рассказал парламентарий.

22 апреля 2022 г. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. На сайте игры, помимо общей информации и возможности сделать предзаказ, было размещено обращение к поклонникам с осуждением действий России на территории Украины.

Разработчиком игры является украинская компания GSC Game World. Компания была основана в 1995 г. в Киеве и стала известна благодаря своим сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».

После начала военной операции на территории Украины студия отказалась от продаж своих продуктов на территории России. В пресс-службе GSC Game World сообщили, что игры получат только те российские пользователи, которые приобрели цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была анонсирована в 2010 г. и должна была выйти в 2012 г. Однако этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 г. GSC Game World объявила о возобновлении разработки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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