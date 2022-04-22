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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по требованию Генпрокуратуры, следует из данных сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете. 

Согласно информации сервиса, основанием для ограничения доступа стала ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует блокировку сайтов, содержащих недостоверную информацию. На сайте игры, помимо общей информации и возможности сделать предзаказ, размещено обращение к поклонникам с осуждением действий России на Украине.

Разработчиком игры является украинская компания GSC Game World, доступ к ее сайту Роскомнадзор ограничил в конце марта. Компания была основана в 1995 г. в Киеве и получила известность как разработчик серий игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».

После начала военной операции на территории Украины студия отказалась от продаж своих продуктов на территории России. В пресс-службе GSC Game World заявили, что игры получат только те российские пользователи, кто приобрел цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была анонсирована в 2010 г. и должна была выйти в 2012 г., но этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 г. GSC Game World объявила о возобновлении разработки. Выход игры запланирован на 8 декабря 2022 г. на Xbox Series X/S и ПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных