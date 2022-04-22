Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была анонсирована в 2010 г. и должна была выйти в 2012 г., но этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 г. GSC Game World объявила о возобновлении разработки. Выход игры запланирован на 8 декабря 2022 г. на Xbox Series X/S и ПК.