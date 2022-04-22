Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по требованию Генпрокуратуры, следует из данных сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.
Согласно информации сервиса, основанием для ограничения доступа стала ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует блокировку сайтов, содержащих недостоверную информацию. На сайте игры, помимо общей информации и возможности сделать предзаказ, размещено обращение к поклонникам с осуждением действий России на Украине.
Разработчиком игры является украинская компания GSC Game World, доступ к ее сайту Роскомнадзор ограничил в конце марта. Компания была основана в 1995 г. в Киеве и получила известность как разработчик серий игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».
После начала военной операции на территории Украины студия отказалась от продаж своих продуктов на территории России. В пресс-службе GSC Game World заявили, что игры получат только те российские пользователи, кто приобрел цифровые версии ранее, по предварительному заказу. Новые предзаказы не принимаются.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была анонсирована в 2010 г. и должна была выйти в 2012 г., но этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 г. GSC Game World объявила о возобновлении разработки. Выход игры запланирован на 8 декабря 2022 г. на Xbox Series X/S и ПК.