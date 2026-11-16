В Крыму задержали подозреваемого в сборе данных о кораблях Черноморского флота
В Крыму сотрудники ФСБ задержали уроженца Сумской области 1971 г. р. по подозрению в сборе сведений о дислокации кораблей Черноморского флота и позициях российских средств ПВО для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужбы, гражданин России и Украины самостоятельно вышел на связь с представителем СБУ и выполнял его задания. Собранные сведения, как утверждают в ФСБ, могли использоваться украинской стороной для нанесения ударов по российским подразделениям.
В ФСБ также уточнили, что после получения российского гражданства в 2024 г. мужчина продолжил сотрудничать с украинскими спецслужбами. Он, по версии ведомства, подбирал места для тайников, извлекал из них компоненты взрывных устройств и передавал украинской стороне координаты схронов.
Подозреваемого задержали при очередном изъятии компонентов самодельного взрывного устройства в Симферопольском районе. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ст. 276 (шпионаж) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
12 ноября ФСБ задержала троих граждан России и одного иностранца в Майкопе, Донецке и Омске. Они работали на украинские спецслужбы и собирали информацию о российских военнослужащих – участниках спецоперации, объектах ОПКа и ТЭКа для подготовки диверсий, а также распространяли в интернете призывы к терроризму. Возбуждены дела о приготовлении к теракту и диверсии, оказании помощи противнику, госизмене, незаконном хранении взрывчатки и призывах к терроризму.
11 ноября ФСБ пресекла деятельность агентурной сети польских спецслужб в Калининградской области. Два человека, которых ведомство считает агентами польской разведки, задержаны и заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ.