В восьми отраслях экономики России средние зарплаты превысили 500 000 рублей
В России за январь – август 2026 г. средняя месячная зарплата сотрудников восьми отраслей превысила 500 000 руб. Самые высокие доходы зафиксированы в сфере морского пастбищного рыбоводства, следует из статистических данных, изученных «РИА Новости».
Работники отрасли, занимающейся выращиванием рыбы в морских водоемах из мальков, полученных в искусственных условиях, в среднем зарабатывали 1,35 млн руб. в месяц.
Еще шесть позиций в списке связаны с финансовым сектором. В частности, управляющие пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получали в среднем 721 000 руб., а специалисты по управлению ценными бумагами – 645 000 руб.
Средняя зарплата сотрудников холдинговых компаний составила 529 000 руб. У работников перестраховочных организаций показатель достиг 528 000 руб., управляющих инвестиционными фондами – 518 000 руб. Операторы лотерей в среднем зарабатывали 513 000 руб. в месяц.
11 ноября директор по работе с государственными органами сервиса «Авито Работа» Павел Тихонов заявил, что работодатели в октябре 2026 г. предлагали плиточникам в среднем 141 400 руб. в месяц в качестве заработной платы, строителям – 142 000 руб. Средняя предлагаемая зарплата дорожных рабочих составила 80 900 руб. в месяц. Электромонтажникам, автослесарям, операторам станков и инженерам ПТО предлагали в среднем по 100 000 руб., машинистам спецтехники – 105 000 руб. Самые высокие средние зарплатные предложения были отмечены у токарей – 191 100 руб, геодезистов – 166 600 руб. и мотористов – 150 700 руб. в месяц.
22 октября «РИА Новости» писали, что разница между среднемесячными зарплатами в регионе России с самым высоким и самым низким показателями в июле составила около 201 000 руб. Наибольшая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке, где она достигла 243 700 руб. На противоположном конце рейтинга оказалась Ингушетия: там среднемесячный показатель составил 42 700 руб. В целом по России среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле составила 109 500 руб.