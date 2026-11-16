В восьми отраслях экономики России средние зарплаты превысили 500 000 рублей

11 ноября директор по работе с государственными органами сервиса «Авито Работа» Павел Тихонов заявил, что работодатели в октябре 2026 г. предлагали плиточникам в среднем 141 400 руб. в месяц в качестве заработной платы, строителям – 142 000 руб. Средняя предлагаемая зарплата дорожных рабочих составила 80 900 руб. в месяц. Электромонтажникам, автослесарям, операторам станков и инженерам ПТО предлагали в среднем по 100 000 руб., машинистам спецтехники – 105 000 руб. Самые высокие средние зарплатные предложения были отмечены у токарей – 191 100 руб, геодезистов – 166 600 руб. и мотористов – 150 700 руб. в месяц.