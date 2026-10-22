Разница между высокими и низкими зарплатами в регионах превысила 200 000 рублей
Разница между среднемесячными зарплатами в регионе России с самым высоким и самым низким показателями в июле составила около 201 000 руб, следует из данных статистики, с которыми ознакомилось агентство «РИА Новости».
Наибольшая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке, где она достигла 243 700 руб. На противоположном конце рейтинга оказалась Ингушетия: там среднемесячный показатель составил 42 700 руб.
Таким образом, разрыв между двумя регионами достиг 201 000 руб. В целом по России среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июле составила 109 500 руб.
21 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о росте реальных доходов населения России на более чем 30% за последние пять лет. Министр подчеркнул необходимость продолжать работу по созданию условий для дальнейшего роста доходов граждан.
16 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 28 935 руб. в следующем году. Силуанов 5 октября говорил, что МРОТ в России достигнет 35 000 руб. к 2030 г. По его словам, повышение МРОТа позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами.
В тот же день глава Минфина сказал, что реальные доходы населения России в 2027 г. вырастут на 1,4%. В следующие два года показатель будет увеличиваться в среднем на 2,5% ежегодно.