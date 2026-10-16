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Котяков: МРОТ в России составит 28 900 рублей в 2027 году

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минимальный размер оплаты труда в России составит 28 900 руб. в следующем году, объявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.  

«В 2027 г. предусмотрено увеличение МРОТа до 28 935 руб.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

МРОТ в 2026 г. составляет 27 093 руб в месяц.

5 октября министр финансов Антон Силуанов заявлял, что МРОТ в России достигнет 35 000 руб. к 2030 г. По его словам, повышение МРОТа позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами.

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