Силуанов: МРОТ в России достигнет 35 000 рублей к 2030 году
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что поручение президента Владимира Путина повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 35 000 руб. к 2030 г. будет выполнено. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
По его словам, с 2027 г. МРОТ вырастет до 28 935 руб. Дальнейшее повышение показателя должно обеспечить достижение установленного целевого уровня к 2030 г.
Силуанов отметил, что повышение МРОТ позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами.
Как писали 30 сентября «Ведомости» со ссылкой на проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028-2029 гг., что прожиточный минимум в будущем году увеличится на размер инфляции (6,8%) и составит 20 227 руб. на душу населения. Величина МРОТ составит 28 935 руб.
25 сентября «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 гг. Минэкономразвития сообщали, что среднемесячные номинальные зарплаты россиян вырастут за четыре года на 35% относительно 2025 г. Базовый вариант обновленного прогноза Минэка предполагает, что в этом году номинальные зарплаты вырастут на 10,3% до 112 279 руб. На предстоящие три года ведомство ожидает снижение темпов – в 2027 г. показатель вырастет на 6,8% до 119 969 руб., в 2028 г. – на 6,9% до 128 237 руб., следует из документа. На 2029 г. прогноз предполагает среднюю зарплату в размере 137 362 руб. в месяц (+7,1% год к году). По итогам 2025 г. номинальные зарплаты увеличились на 14,3% в годовом выражении до 101 784 руб., следует из данных Росстата.